Boxberger helfen notleidenden Kindern Dieses Jahr hat der Christliche Verein Junger Menschen wieder für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt.

Am Donnerstagvormittag verlud und transportierte Heins Bittner die letzten der 65 eingesammelten Pakete zur zentralen Sammelstelle nach Weißwasser ins Pfarramt der evangelischen Kirchengemeinde. © Bernhard Donke

Heinz Bittner hat am Donnerstagvormittag die letzten der 65 eingesammelten Pakete in sein Auto geladen. Das Vorstandsmitglied des Christlichen Vereins Junger Menschen Boxberg (CVJM) wird die Geschenke wie schon die Jahre zuvor nach Weißwasser ins evangelische Pfarramt bringen, von wo aus sie dann in die verschiedensten Länder nach Osteuropa transportiert werden. Grund ist die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“, an der sich der Verein beteiligt. Der Inhalt der Pakete soll notleidenden Kindern eine Freude bereiten. Beim Sammeln erhielt der Verein Unterstützung von der Freien Schule und der Grundschule, den Kitas „Spatzennest“ Klitten und „Bummi“ in Boxberg. „Viele Bürger fanden auch selbst den Weg zu uns in den Jugendclub, wo wir eine Sammelstelle dafür eingerichtet haben, um so ein Zeichen der Nächstenliebe und Mitgefühl für notleidende Kinder in Osteuropa zu zeigen“, sagt er.

Werner Karg, der Vorsitzende und Leiter der Sammelaktion, freut sich wie auch alle anderen Mitglieder und freiwilligen Helfer der Aktion, über das Ergebnis. „Wir haben die gleiche Anzahl von Paketen eingesammelt wie die Jahre zuvor“, berichtet er. „Das freut uns, dass die Boxberger so spendenfreudig sind und damit anderen eine Weihnachtsfreude zur Geburt Jesus Christus bereiten wollen“, so der Vorsitzende des CVJM.

