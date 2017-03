Boxberger Firmen sind spendabel

Die Spendenbereitschaft in Boxberg ist ungebrochen. Zwar gibt es keinen geheimnisvollen Sponsor, der regelmäßig Jahr für Jahr gleich mal eine halbe Million Euro auf das Konto der Gemeinde überweist. Doch im Rahmen ihrer Möglichkeiten sind die Inhaber von Firmen in Boxberg und den Ortsteilen, Gewerbetreibende und Händler auch sehr spendabel. Seit die Gemeinderäte darüber beschließen müssen, ob Spenden angenommen werden, bekommen sie in den monatlichen Sitzungen Kenntnis davon, welche Vereine oder Einrichtungen mit Spenden bedacht worden sind.

In ihrer Märzberatung ging es dabei um eine Gesamtsumme von 550 Euro, die an insgesamt vier Empfänger ging. Zwei Geldspenden waren für die Freiwillige Feuerwehr Boxberg bestimmt: Sie wurden überwiesen vom Lindenhof Boxberg und dem Campingplatz Sternencamp. Eine Sachspende von der Schäferei Müller aus Kaschel bekam die Freiwillige Feuerwehr Klitten. Geld erhielt der Heimatverein Kringelsdorf vom Baubetrieb S. Schur aus Kringelsdorf. (SZ/cam)

zur Startseite