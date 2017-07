Boxberger Begegnungszentrum wird behindertengerecht Der Gemeinderat hat den Auftrag an einen Aufzugbauer aus Dresden vergeben. Der Lift wird ein ganz besonderer.

Im Obergeschoss der Schule soll das Begegnungszentrum eingerichtet werden. © André Schulze

Mitarbeiter einer Dresdner Firma werden die Aufzuganlage in Boxbergs neuem Begegnungszentrum einbauen. Darüber entschieden jetzt die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung. Obwohl vier Spezialfirmen angefragt worden waren, ein Angebot abzugeben, kam nur das der Dresdner an. Doch die Referenzen sprechen für die Firma. Sie hat beispielsweise bereits Aufzüge eingebaut im Flughafen Dresden, in der Dresdener Synagoge, im Verwaltungsgebäude der Leag in Cottbus und im Schloss Hoyerswerda.

Und auch die vom Planungsbüro anvisierten Kosten für das Projekt werden nicht überschritten, trotz des einen Bieters. „Wir machen eine Punktlandung“, sagte Bauamtschefin Cortina Kokles aus dem Boxberger Rathaus. Rund 111 300 Euro soll die neue Aufzugsanlage kosten. Das Angebot der Firma FB-Aufzüge GmbH & Co. KG Dresden beschert den Boxbergern außerdem ein unkompliziertes Einbauverfahren. „Das ist ein spezieller Aufzug, der nicht von jedem hergestellt wird. Er kommt ins Schulgebäude hinein, wo das Treppenhaus ist. Und dafür muss nicht einmal das Dach geöffnet werden“, sagt Hauptamtsleiter Arian Leffs. Statt eines ganzen Geschosses werde der Boden nur etwa 30 Zentimeter tief ausgegraben für den maschinenraumlosen Seilaufzug.

