Boxberg wirbt um Industriebetriebe

Blick auf das Kraftwerk Boxberg, welches, wie auch die Tagebaue Nochten und Reichwalde, der Gemeinde Industrieflächen beschert. Foto: André Schulze

Eine Stunde war eigentlich geplant, anderthalb sind es geworden. Der Vorstandsvorsitzende der Leag, Helmar Rendez, und der für das Ressort Bergbau zuständige Uwe Grosser haben sich Zeit genommen für das Gespräch in Boxberg. Mehrere Seiten lang ist die Agenda, die gemeinsam besprochen wurde, sagt der Boxberger Bürgermeister Achim Junker. Vier Schwerpunkte sieht die Industriegemeinde. Der wichtigste: Industriearbeitsplätze müssen gesichert und möglichst weitere geschaffen werden. Außerdem sieht die Gemeinde die Lausitzer Energie Bergbau AG und die Lausitzer Energie Kraftwerk AG, kurz Leag, in der Pflicht, die Infrastruktur weiter zu entwickeln. Anders gesagt: Die Altstandorte direkt am Kraftwerk und auch die ehemaligen Tagesanlagen Reichwalde beispielsweise dürfen nicht entwidmet werden, sollen als Industriegebiet bestehen bleiben.

Dass die Boxberger Agenda keine Einbahnstraße in Richtung Leag ist, beweist Schwerpunkt Nummer drei. „Wir können der Leag helfen bei der praktischen Umsetzung, wenn aus Bergbaugebiet eine Folgelandschaft entwickelt wird, wie beispielsweise der Ostsee in Cottbus“, sagt der Bürgermeister.

Schwerpunkt vier hat unmittelbar mit der Gemeinde Boxberg zu tun. Das Leben im Dorf lebenswert gestalten, das kostet Geld. In den vergangenen guten Jahren mit Vattenfall-Gewerbesteuern in Millionenhöhe hatte das Boxberg. Mit den millionenschweren Rückzahlungen und ausbleibenden Gewerbesteuern von Kraftwerk- und Tagebau-Betreiber musste sich Boxberg extrem einschränken. Die Folge: Sogenannte freiwillige Aufgaben mussten komplett auf den Prüfstand, Steuern und Gebühren erhöht werden. Auf Null gefahren wurde beispielsweise die Vereinsförderung. So gut wie jeder Boxberger spürt also direkt die Auswirkung der Finanznot der Gemeinde, vorausgesetzt, er ist Mitglied in einem Verein. Doch selbst über Boxberg hinaus strahlt das aus. Beispiel gefällig? Das neunte Pfingstrennen der Sportfreunde Bärwalder See am 4. Juni um den Bärwalder See findet zwar statt, aus Geldmangel wird aber der Lauf der Inlineskater aus dem Programm genommen. Gemeinderat und Verwaltung Boxberg haben das Problem natürlich erkannt und legen deshalb großen Wert darauf, ortsansässige Vereine wieder zu fördern. „Das haben wir den Herren vom Leag-Vorstand deutlich gesagt. Das zählt für uns zum Thema sozialer Frieden“, so Bürgermeister Achim Junker. Bis zum 30. April wollen sich die Leag-Manager schriftlich zu den Vorschlägen aus Boxberg äußern, haben sie angekündigt.

Im Gespräch mit dem Vattenfall-Nachfolger sind die Gemeinde Boxberg und der Landkreis Görlitz auch aus einem anderen wichtigen Grund. Die Leag hat angekündigt, sich zum 30. Juni von den Tagesanlagen Kringelsdorf zu trennen, sie sozusagen abzuschalten. Das ist nicht neu, schon mit dem schwedischen Konzern Vattenfall gab es deshalb Verhandlungen. „Der Standort der ehemaligen Tagesanlagen für den Tagebau Reichwalde in der Gemarkung Kringelsdorf wird für die Betriebsführung des Tagebaues nicht mehr benötigt. Da diese Flächen aufgrund der bisherigen Nutzung für den Tagebau noch unter Bergaufsicht stehen, ist für eine nachbergbauliche Nutzung der Flächen die Entlassung der Flächen aus der Bergaufsicht in den kommenden Jahren vorgesehen.“ Das hatte im Dezember 2015 Unternehmenssprecherin Kathi Gerstner auf Nachfrage mitgeteilt. Und Kreisentwickler Holger Freymann sagte damals: „Der Landkreis engagiert sich bei der Bereitstellung überregional bedeutsamer Gewerbeflächen. So auch bei dem Gewerbegebiet in Tagesanlagen in Kringelsdorf, welches für eventuell mögliche industrielle Großansiedlungen an Bedeutung gewinnt.“ Jetzt wird das Thema also akut. Und zwar mit dem durchaus positiven Effekt, dass diese Leag-Fläche von einem Investor ins Auge gefasst wird, der einen großen Industriebetrieb ansiedeln will, wie in Boxberg erzählt wird. Bürgermeister Achim Junker bestätigt das. „Es gibt einen Interessenten für dieses Gebiet - und damit einen Hoffnungsschimmer“.

