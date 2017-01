Boxberg will Kitesurfen unbefristet Noch ist nichts entschieden. Aber die Gemeinde drängt darauf, dass bis zum Saisonstart auf dem Bärwalder See Klarheit herrscht.

Archivbild: Kitesurfer auf dem Bärwalder See © André Schulze

Boxberg. Die Klage der Gemeinde Boxberg wegen des Kitesurfens auf dem Bärwalder See ist noch beim Verwaltungsgericht Dresden anhängig, sagt der Boxberger Bürgermeister Achim Junker der SZ auf Nachfrage. „Wir hoffen, dass diese zu unseren Bedingungen entschieden wird und dass wir bis zum Start der Wassersportsaison eine Lösung haben“, so der Boxberger.

Die Gemeinde hatte im vergangenen Jahr einen Bescheid von der Landesdirektion in Chemnitz zum Wassersport auf dem Bärwalder See erhalten. Doch die Regelungen für das Kitesurfen waren nicht akzeptabel für Boxberg. Die Gemeinde ging gegen den Bescheid in Widerspruch. Der wurde aber zurückgewiesen und so landete das ganze Verfahren vor dem Verwaltungsgericht.

Die Auflagen für das Surfen mit Lenkdrachen seien nicht erfüllbar, argumentiert die Gemeinde Boxberg. Beispielsweise sollen die Kitesurf-Flächen mit Tonnen markiert und Informationstafeln am See aufgestellt werden. Außerdem hatte die Landesdirektion die Genehmigung nur bis Ende 2016 erteilt.

