Boxberg verhandelt mit Investor Wer es ist, steht noch nicht fest. Die Gemeinde sorgt dafür, dass Flächen bereitstehen. Und sucht sich Unterstützer.

Schilderwald im Gewerbegebiet West am Kraftwerk Boxberg. Wie viele Firmen hier tätig sind, das hängt auch vom sehr vom Energieunternehmen Leag ab. © andré schulze

Die chinesischen Investoren, die in Rothenburg E-Autos fertigen und 1 000 Mitarbeiter beschäftigen wollen, sind in der Region zurzeit als Gesprächsthema überall präsent. Auch in Boxberg werden gerade die Stellschrauben für einen Investor gedreht, bestätigt Bürgermeister Achim Junker auf Nachfrage der SZ. Bereits vor etwa vier Monaten hatte er angedeutet, dass es Gespräche gebe. Im Juni wurden die Gemeinderäte informiert, allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit und mit der Verpflichtung, dass nichts nach außen dringen dürfe. „Noch nicht“, so der Boxberger Bürgermeister und ergänzt: „Es wird Informationen geben, wenn es soweit ist“.

Bei der in Augenschein genommenen Fläche handelt es sich um die Tagesanlagen Kringelsdorf. Die nutzt der Tagebaubetreiber Leag nicht mehr. Bereits im November 2016 hat das Unternehmen die Zulassung für den Abschlussbetriebsplan vom Sächsischen Oberbergamt erhalten. Das ist die Bedingung dafür, dass die Leag den Rückbau der nicht mehr genutzten Gebäude und Anlagen umsetzen kann. Was wird dann aus dem Industriegebiet? Aus den Tagebauflächen sollen Flächen werden für einen Gewerbe- und Industriestandort. „Zur Unterstützung der Interessen der Gemeinde Boxberg zum Erhalt des Standortes als Industriestandort hat die Leag als einen ersten Schritt die Erstellung eines Bebauungsplans in Abstimmung mit der Gemeinde Boxberg in Auftrag gegeben“, teilt die Leag-Pressesprecherin Kathi Gerstner mit.

Solch ein Bebauungsplan ermöglicht nach seiner Genehmigung die nachbergbauliche Nutzung von Flächen für bereits angesiedelte Unternehmen wie beispielsweise den Sondermaschinenbauer SKM GmbH. Doch dieser Planungsschritt ist nicht der einzige, den die Leag geht. Zur Unterstützung weiterer Ansiedlungen führen die Leag und der vorherige Kraftwerks- und Tagebaubetreiber Vattenfall seit mehreren Jahren Gespräche mit dem Landkreis Görlitz, der Wirtschaftsförderung Sachsen und der Gemeinde Boxberg. Durch diese Gespräche habe die Leag Kenntnis davon, dass die Gemeinde Gespräche mit einem möglichen Investor führt“, so die Leag-Sprecherin.

So sehr die Gemeinde auch daran arbeitet, dass als Industrie- und Gewerbegebiete ausgewiesene Flächen diesen Status nicht verlieren, ohne Partner kann sie das nicht leisten. Denn der einfachste Weg, die Flächen zu übernehmen, also zu kaufen, und zu entwickeln, das scheitert an den finanziellen Möglichkeiten von Boxberg. Doch mit dem Landkreis Görlitz hat sich die Gemeinde dafür einen Partner ins Boot geholt.

Der Landkreis unterstützt Boxberg dabei, die ehemaligen Tagesanlagen Kringelsdorf zu vermarkten. Das bestätigt Holger Freymann, der Amtsleiter für Kreisentwicklung im Landratsamt Görlitz. Auf die Frage, was aus dem Industriegebiet wird, sagt er: „Die letzte gemeinsame Zusammenkunft der Gemeinde Boxberg, der Leag, der Wirtschaftsförderung Sachsen und des Landkreises war im Februar. Die Gemeinde Boxberg informierte dort und im Nachgang über die Anfrage eines Investors“. Die Gemeinde und die Leag wollten die weiteren Gespräche abwarten und sich gegebenenfalls komplett von der Fläche trennen, so der Amtsleiter. „Damit wurde die optionale Überlegung, Vermarktung Landkreis und Erwerb innerhalb einer Grundstücksvermarktungsgesellschaft, im Kontext des Strukturwandels nicht weiter verfolgt“, teilt Holger Freymann mit.

Wie sich das Industriegebiet weiter entwickeln wird, hängt so zum einen von den Gesprächen mit dem Investor ab, zum anderen von den aktuellen Planungsgrundlagen. Bei dem sogenannten Abschlussbetriebsplan wurden unter anderem Nebenbestimmungen erlassen, die den Rückbau beziehungsweise die weitere mögliche Nutzung betreffen. Es wurde dabei auch auf die Sicherung der Firma SKM geachtet, die den Firmensitz in den Tagesanlagen Kringelsdorf hat.

Welche Nachbarn bekommt der Maschinenbauer SKM in den ehemaligen Tagesanlagen? Auf jeden Fall will der Landkreis unterstützen, damit Investoren Steine aus dem Weg geräumt bekommen.

