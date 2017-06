Boxberg überreicht Positionspapier Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries kommt Donnerstag in die Gemeinde – wo sich etwas am Kraftwerk ändert.

Boxberg. Ein Positions- und Maßnahmenpapier erhalten Politiker am Donnerstag von Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (CDU). Darunter wird neben Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) und dem Weißwasseraner Bundestagsabgeordneten Thomas Jurk auch Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) sein. Dieses enthalte unter anderem Kompensationsleistungen der Bundesregierung. Entscheidungen zur Energiepolitik in der Hauptstadt Berlin, die sich auch auf die Lausitz auswirken, müssten sich in entsprechenden Fördermöglichkeiten für die Region widerspiegeln.

Mit einem Besuch im Kraftwerk Boxberg soll der Termin enden.

Die Gemeinde sieht es kritisch, dass der Energiekonzern Leag angekündigt hat, die Ausbildungsstätte im Kraftwerk 2019 zu schließen. Diese biete rund 330 Berufseinsteigern gerade einen Ausbildungsplatz. „Nach dem Rückbau der ehemaligen Tagesanlagen des Tagebaus Reichwalde und dem damit verbundenen Aderlass an Unternehmen ein weiterer Rückschlag für die zukünftige Entwicklung des Industriestandortes Boxberg“, erklärt Achim Junker. Zudem warte die Gemeinde auf ein Zeichen der Leag, wie künftig zusammengearbeitet werden kann. Trotz der Situation sei er jedoch hoffnungsvoll, dass es diese Zusammenarbeit noch geben wird, sobald die Rahmenbedingungen für die Zukunft der Kohle geklärt sind.

