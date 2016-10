Boxberg fühlt sich abgehängt Das schlechte Internet ist Thema beim Unternehmerstammtisch. Grund zur Klage gibt es auch beim Kitesurfen.

Kein Anschluss in dieser Gemeinde? Wer in Boxberg telefonieren möchte, hat mitunter Probleme. © Frank Baldauf

Da staunt selbst der Görlitzer Landrat Bernd Lange (CDU). An manchen Tagen funktioniere nicht einmal das Festnetztelefon richtig, erzählt Stephanie Grau beim Wirtschafts- und Tourismusstammtisch der Gemeinde Boxberg. Sie kommt aus der Ortschaft Tauer. Und die Situation dort werde immer prekärer, sagt sie. Die Internetverbindung sei extrem langsam und liege oft unter 500 Kilobit pro Sekunde. Die Europäische Union hat bereits vor Jahren festgelegt, wer weniger als zwei Megabit pro Sekunde an Daten übertragen kann, ist unterversorgt im Bereich Internet.

Doch das ist noch nicht das einzige Problem in kleineren Boxberger Ortsteilen wie Tauer oder Zimpel. Egal ob Internet- oder Festnetzverbindung – beide fallen zeitweise schlichtweg aus. Grund dafür sei, dass die Leitung quasi doppelt belegt und somit überlastet werde, seit auf IP-Telefonie umgestellt worden sei. Auch das Funknetz ist ziemlich löchrig in der Gemeinde. Dabei sollen weitere Firmen nach Boxberg gelockt werden.

„Das Festnetz muss funktionieren“, sagt Landrat Bernd Lange, nachdem Stephanie Grau und Edith Böhm vom Ferienhof Erlengrund die Zustände geschildert haben. Telefonieren zu können, habe auch etwas mit der Sicherheit der Bevölkerung zu tun. Sie muss jederzeit in der Lage sein, im Notfall zum Beispiel die Feuerwehr, die Polizei oder einen Rettungswagen zu alarmieren. Im Auftrag der Anwohner, Gewerbetreibenden, Dienstleister und Vermieter von Tauer haben die beiden Frauen Boxbergs Bürgermeister Achim Junker (CDU) eine Petition mitgegeben.

Auch Bernd Lange verspricht, seinen Einsatz für eine bessere Anbindung ans weltweite Netz nochmals zu verstärken. „Es ist kein neues Gewerbe herzubekommen, ohne die entsprechende Infrastruktur“, sagt er. Doch genau dort will Boxberg hin. In den vergangenen Jahren hat sich die Gemeinde auf den Abbau der Braunkohle und das Kraftwerk verlassen. Doch momentan ist vieles im Wandel. Der schwedische Energiekonzern Vattenfall wird sich aus der Lausitz zurückziehen. Der neue Betreiber aus der Tschechischen Republik steht in den Startlöchern. Was wird, ist derzeit noch offen. Ein Gespräch mit Vertretern des Energieversorgungsunternehmens Energetický a Prumyslový Holding stehe momentan noch aus, sagt Boxbergs Bürgermeister Achim Junker. Und ist optimistisch, dass dieses noch im Oktober stattfinden wird.

Unterdessen schmiedet die Gemeinde Pläne, auf welchen Pfeilern Boxberg künftig stehen soll. Dabei wird das Thema Abbau der Braunkohle auch weiterhin ein Thema sein. Sowohl der Bergbau als auch die verarbeitende Industrie sollen gefestigt und ausgebaut werden, erklärt Roman Krautz. Neben Belangen rund um den Bärwalder See kümmert er sich auch um das Thema Wirtschaftsförderung in der Gemeinde. Um den Industriestandort Boxberg weiter zu entwickeln, müssen bessere Internetverbindungen her. Denn ein großes Ziel lautet dabei auch, weitere Firmen in den Gewerbegebieten anzusiedeln.

Parallel dazu soll ein nachhaltiger Tourismus geschaffen werden. Dabei spielt der Bärwalder See als ehemaliger Tagebau eine ausschlaggebende Rolle. Das Areal soll sich sowohl innerhalb des Lausitzer Seenlandes als auch der Region Oberlausitz etablieren. Damit einhergehend soll die regionale Wirtschaft unter dem Motto „Boxberger kaufen hier!“ gestärkt werden. Dies betrifft vor allem die Bereiche Handwerk und Landwirtschaft. Fakt ist, dass es ganz ohne Braunkohle vorerst nicht gehen wird. Das zeigt sich an den Zahlen. Im Jahre 2014 sind rund 350 Millionen Euro mit dem Bergbau und dem verarbeitenden Gewerbe erwirtschaftet worden, sagt Roman Krautz. Im Bereich Tourismus sind es schätzungsweise zwischen drei und fünf Millionen Euro gewesen.

Kein Vergleich also. Zumal im Bereich Tourismus auch noch viele Hürden zu überwinden sind. Zum Beispiel ist nach wie vor nicht klar, wie es beim Thema Kitesurfen weitergeht. Am 29. September hat die Gemeinde Boxberg Klage beim Verwaltungsgericht in Dresden eingereicht, erklärt Roman Krautz. Nachdem die Landesdirektion Sachsen das Kitesurfen auf dem Bärwalder See bis zum Ende des Jahres und unter strengen Auflagen erlaubt hat, ist die Gemeinde in Widerspruch gegangen.

Denn die Auflagen, zum Beispiel bestimmte Tonnen auf dem See auszubringen und Hinweisschilder aufzustellen, sind nicht mehr vor dem Ende der Wassersportsaison zu erfüllen gewesen. Vorschläge seitens der Gemeinde, die Auflagen anders umzusetzen beziehungsweise zu lockern, hat wiederum die Landesdirektion abgelehnt. Die Gemeinde Boxberg ist der Meinung, dass die Untere Wasserbehörde im Landkreis Görlitz statt der Landesdirektion Sachsen das Kitesurfen auf dem Bärwalder See erlauben darf. Nun muss das Gericht entscheiden. „Uns bleibt nichts anderes übrig, als zu klagen“, sagt Roman Krautz. „Weil wir uns im Recht fühlen.“

