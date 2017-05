Boxberg erhöht die Elternbeiträge Da sich mehr Erzieherinnen um die Kinder kümmern, steigen die Kosten. Daran werden auch die Eltern beteiligt.

Lenja Marlou von der Mäuse-Gruppe in der Boxberger Kita Bummi löscht mit Beate Hundro von der Freiwilligen Feuerwehr. © andré schulze

Die Plätze in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort werden in Boxberg teurer. Eltern von Mädchen und Jungen, die in kommunalen Kindertagesstätten betreut werden, müssen tiefer ins Portemonnaie greifen. Wer ein Krippenkind mit einem Neun-Stunden-Betreuungs-Vertrag hat, muss künftig 197 Euro pro Monat bezahlen. Der Elternbeitrag ist damit 17 Euro höher als bisher. Bei einem Kindergartenkind mit neun Stunden werden sechs Euro mehr im Monat fällig, statt 89 dann 95 Euro. Für Hortkinder mit Sechs-Stunden-Vertrag werden bald 53 Euro fällig, das sind monatlich zwei mehr als bisher.

Diese höheren Elternbeiträge fließen komplett in gestiegene Kosten für das Personal ein. Wirksam werden tarifliche Änderungen von 2,4 Prozent Erhöhung, sagt Boxbergs Hauptamtsleiter Arian Leffs. Aber auch der Betreuungsschlüssel wurde geändert. Der sagt aus, wie viele Erzieher wie viele Kinder betreuen. Bei den unter Dreijährigen ist der zurzeit 1:6, wird demnächst 1:5,5 und soll 2018 bei 1:5 liegen. Für diesen neuen Betreuungsschlüssel haben sich Eltern wie Erzieher gleichermaßen eingesetzt. Für diese Änderung werden aber eben auch mehr Stunden beziehungsweise mehr Erzieher benötigt – und das kostet Geld. Konkret in Boxberg mache das 60 000 Euro aus bei einer gleichbleibenden Kinderzahl, erklärt Arian Leffs.

Die Gemeinderäte mussten der Erhöhung der Elternbeiträge zustimmen. Im Verwaltungsausschuss war darum lange und emotional diskutiert worden. Aber die Gemeinde Boxberg komme nicht dran vorbei, sagt Bürgermeister Achim Junker. „Das gefällt uns nicht, aber wir müssen die Elternbeiträge erhöhen“, sagt der Bürgermeister.

Die neuen Beiträge werden in einer Satzung geregelt, die am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft tritt. Die Gemeinderäte stimmten dem Vorschlag zu.

