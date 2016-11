Bowle-Laster-Fall geht an Staatsanwalt Die Polizei schließt die Akte zum in Strahwalde gestohlenen Auto. Die Polen ermitteln separat.

Die Polizei in Deutschland hat den Fall des gestohlenen Bowle-Lasters von Ende Juli geschlossen. Das teilte der Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, Thomas Knaup, auf Nachfrage mit. Zwar war der in Strahwalde gestohlene Laster eines Schausteller-Unternehmens einige Tage nach dem Diebstahl in Polen nahe Wlosien (Heidersdorf) in der Provinz Luban (Lauban) sichergestellt worden. Allerdings fehlen noch immer jegliche Spuren vom Inhalt des Lasters – einem Bowlestand samt Gläsern und Alkohol für den Jacobi-Markt in Neugersdorf. Zudem konnte die Polizei trotz Kooperation mit den polnischen Behörden die Diebe nicht dingfest machen. Man habe aufgrund zu geringer Ermittlungsansätze keinen Tatverdächtigen ermittelt und den Fall an die Staatsanwaltschaft übergeben, teilte Knaup mit.

Allerdings seien die polnischen Kollegen separat mit Ermittlungen beschäftigt, denn neben dem Schausteller-Laster waren auch zwei Traktoren aus dem Raum Forst in Wlosien gefunden und sichergestellt worden. Es gehe dabei um den Verdacht der Hehlerei, dem die Polizei zuständige Kreiskommandantur Lauban nachgehe. Nähere Ergebnisse der Untersuchungen sind derzeit nicht bekannt. (SZ/abl)

