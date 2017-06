Botschafter für die Heimat Die Tourist-Info der Stadt verteilt jetzt Werbepakete. Doch die sind nicht für Besucher gedacht.

Eine typische Ansicht von Bautzen. © Uwe Soeder

Pünktlich zu Beginn der Sommerferien startet die Tourist-Information am Hauptmarkt in Bautzen ein besonderes Angebot. Einheimische können sich ab sofort wieder ein Paket mit Werbeprospekten ihrer Stadt abholen. Das Paket nehmen die Bautzener dann mit in den Urlaub und übergeben die Prospekte ihren Gastgebern am jeweiligen Ferienort. Auf diese Weise können sie überall auf der Welt für ihre Heimatstadt werben. Mit im Paket sind in diesem Jahr auf jeden Fall eine Bautzen-Postkarte, der Jahresveranstaltungsplan Bautzens und das Ferienmagazin Oberlausitz. Darin präsentiert sich das touristische Angebot der ganzen Region. „Wer die Interessen seiner Gastgeber bereits näher kennt, kann auf Wunsch sein Paket mit weiteren Broschüren ergänzen lassen, zum Beispiel zum Thema Wandern“, erklärt Jens-Michael Bierke von der Tourist-Info. (szo)

Die Tourist-Info, Hauptmarkt 1, hat Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr und am Wochenende 9 bis 15 Uhr geöffnet.

