Botanischer Garten schließt seine Tore In Schellerhau endet die Saison vorzeitig. Nicht nur das Wetter ist schuld.

Saisonende im Botanischen Garten Schellerhau. © Archiv. Kamprath

Der Botanische Garten in Schellerhau beendet vorzeitig die Saison. Eigentlich frohlockte Gartenleiterin Annette Zimmermann angesichts des herrlichen Spätherbstes vor einer Woche noch, die über 100-jährige Anlage vielleicht sogar ein, zwei Tage länger öffnen zu können als üblich. Zumal jetzt mit dem Feiertag ein verlängertes Wochenende ansteht. Aber dann kam alles ganz anders. Das Wetter entschied sich um. Zudem herrscht krankheitsbedingt Personalmangel im Botanischen Garten. Deshalb wurde am 24. Oktober offiziell die Saison abgeschlossen. Besucher, für die diese Entscheidung jetzt etwas überraschend kommt, gibt es mit ein bisschen Glück doch noch Eintritt in den Garten. Da die Mitarbeiter vorm Winter einiges zu erledigen haben, ist ab und zu noch jemand vor Ort. Dann können Besucher durch den Garten gehen. Eintritt wird nicht mehr verlangt, aber um eine Spende in den Spendentopf am Tor gebeten. (SZ/ks)

