Botanischer Garten eröffnet Saison Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Auch die ersten Blumen zeigen sich im Bergland. Zu sehen gibt es in Schellerhau aber noch mehr.

Schlüsselblumen blühen derzeit noch im Botanischen Garten Schellerhau. Die und viele andere Gewächse kann man ab Montag dort bewunder oder sich sogar erklären lassen. © Archiv SZ

Nun ist auch der Bergblumengarten in Schellerhau aus dem Winterschlaf erwacht. Die Tore im Botanischen Garten werden sich am kommenden Montag, 9 Uhr, öffnen. Zum Saisonauftakt wird Gartenleiterin Annette Zimmermann gleich am 1. Mai, 11 Uhr, interessierte Besucher durch die über einhundertjährige Anlage führen und Wissenswertes zur Gartengeschichte erzählen. „Ich werde die ersten Frühjahrsblüher zeigen, die Eis und Schnee im April überstanden haben“, sagt Annette Zimmermann. „Neben heimischen Arten wie Sumpfdotterblume, Schlüsselblume und Drüsiger Zahnwurz fangen auch Vertreter der asiatischen und nordamerikanischen Mittel- und Hochgebirge sowie aus dem Kaukasus zu blühen an.“

Die Vegetation ist im Osterzgebirge im Vergleich zu den tieferen Lagen und dem Dresdner Elbtal freilich noch nicht so weit vorangeschritten. Aber auch der Frühling habe im Bergland seinen Reiz, so Annette Zimmermann. Zugleich wird im Verwaltungsgebäude eine Ausstellung mit Malerei von Angelika Hillig aus Dippoldiswalde eröffnet. Für Gartenbesucher ist der Eintritt zur Schau „Schöpfung“ frei. (SZ/ks)

