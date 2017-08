Boss Becker Der neue Chef der deutschen Tennis-Männer ist ein alter Bekannter. Der Verband baut auf die Strahlkraft der Lichtgestalt.

Als Trainer war er eine Fehlbesetzung. Als Kopf besitzt Boris Becker Einfluss. Das hat er bei Novak Djokovic bewiesen. © dpa

Wimbledongewinner, Davis-Cup-Sieger und Privatmann mit vielen Schlagzeilen – das Rampenlicht gehört besonders Boris Becker, wenn der Deutsche Tennis-Bund den 49-Jährigen am Mittwoch in Frankfurt am Main als neuen Chef für seine Männer vorstellt. Für die Rückkehr des verlorenen Sohnes scheute der DTB weder Kosten noch Mühen. Der Plenarsaal im Römer – 400 Quadratmeter groß, eichenholzvertäfelt und mit Blick auf die Paulskirche – dient als Schauplatz für eine spektakuläre Präsentation. Kaum stand der Termin mit einem medialen Rahmen wie in besten Zeiten fest, sickerte durch, was der Verband, der bis zu 100 Journalisten erwartet, verkündet. Becker gibt sich die Ehre und übernimmt wie die bisherige Fed-Cup-Teamchefin Barbara Rittner für die Frauen die neue übergeordnete Position als „Kopf des Tennis“ – und das 18 Jahre nach einem mit vielen Querelen begleiteten Abschied vom DTB.

„Ich glaube schon, dass er vieles bewirken kann“, betonte der ehemalige DTB-Präsident Georg von Waldenfels am Dienstag. Der Bayer übernahm das Amt kurz vor Weihnachten 1999. Lediglich wenige Tage später endete Beckers Ära nach nur gut zwei Jahren als Teamchef der Davis-Cup-Auswahl. Dem gingen Streitigkeiten mit Spitzenspieler Nicolas Kiefer und Dirk Hordorff voraus. Der damalige Sportwart kümmert sich im DTB jetzt als stellvertretender Präsident um den Leistungssport und sitzt in der Bankenmetropole wie Verbandsboss Ulrich Klaus und Sportdirektor Klaus Eberhard an Beckers Seite. Den künftigen Fed-Cup-Chef Jens Gerlach präsentiert der Verband zu einem späteren Zeitpunkt.

„Ich glaube, dass sich das damals ziemlich schnell beruhigt hat. Hordorff ist jemand, der Becker als Leistungssportler und Mensch sehr schätzt. Beide achten sich“, erklärte von Waldenfels. Beim verlorenen Davis-Cup-Erstrundenduell gegen Belgien Anfang Februar meinte Hordorff: „Der Deutsche Tennis-Bund ist grundsätzlich immer an der Expertise von Boris Becker interessiert.“ Der jetzige Teamchef Michael Kohlmann, dem Becker dadurch bereits bei der Relegationspartie vom 15. bis 17. September in Portugal übergeordnet sein dürfte, sagte damals: „Wenn er seine Hilfe anbietet, wäre der DTB schlecht beraten, ihn nicht irgendwie mit einzubeziehen.“ Von Waldenfels saß beim Davis-Cup-Spiel in Frankfurt am Main anfangs neben Beckers und erinnerte sich: „Es hat nicht lange gedauert, da saß er in der Spielerbox.“ An der unerwarteten Niederlage der Mannschaft mit den Zverev-Brüdern Alexander und Mischa änderte das nichts. Alexander Zverev lebte gerade ein halbes Jahr auf dieser Welt, als Becker mit Carl-Uwe Steeb Kapitän Niki Pilic als Davis-Cup-Verantwortlichen ablöste. Der schwer getroffene Pilic – immerhin verantwortlich bei den drei deutschen Davis-Cup-Triumphen 1988, 1989 und 1993 – warf Becker später vor, als Teamchef gescheitert zu sein und von oben auf die anderen geguckt zu haben.

Mit 20 Jahren mehr Lebenserfahrung und seinem erfolgreichen Engagement beim ehemaligen serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic als Empfehlung kehrt Becker nun zurück. „Er hat sämtliche Stationen im Verband durchlaufen und kann in jedem Bereich seine Erfahrung einbringen“, betonte Steeb am Dienstag. Von Waldenfels hob die dreijährige Tätigkeit für Djokovic hervor: „Er hat das optimal gemacht und eine Leistung erbracht, um eine Kontinuität und eine Steigerung reinzubringen.“

Davon kann auch Alexander Zverev profitieren, der sich jetzt vom früheren spanischen Weltranglistenersten Juan Carlos Ferrero betreuen lässt. „Sascha ist ein Rohdiamant, aber einer, der noch geschliffen werden muss“, sagte Becker. Er habe laut DTB „richtig Bock“ auf das deutsche Männertennis. Zuletzt bekam Becker aufgrund seiner Finanzen viel Aufmerksamkeit. Fragen dazu erlaubt der Verband nicht. Becker gibt nur Auskünfte über seine Kernkompetenz. Für seine neue Tätigkeit bekommt er nur die Reisekosten ersetzt. (dpa/sid)

