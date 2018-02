Bosch und Philip Morris bringen 1 200 neue Arbeitsplätze Das Unternehmen Bosch hat am Dienstag die Genehmigung für den Bau der neuen Chipfabrik bekommen. Nachbar Philip Morris ist schon weiter.

Otto Graf (r.) soll das neue Bosch-Werk leiten, das in der Nähe des Flughafens errichtet wird. Am Dienstag gab Oberbürgermeister Dirk Hilbert das Okay für den Baustart. © Sven Ellger

Es ist die größte Einzelinvestition in der mehr als 130-jährigen Firmengeschichte von Bosch. Eine Milliarde Euro investiert das Unternehmen in die neue Chipfabrik in Dresden. Am Dienstag überreichte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) die Baugenehmigung. Im Frühjahr sollen die Arbeiten auf dem etwa 60 000 Quadratmeter großen Areal – das ist in etwa so viel wie 14 Fußballfelder – in der Nähe des Flughafens beginnen. Bis Ende 2019 wird die Fabrik zwischen den Straßen Am Erlichberg und Am Ilschengraben errichtet.

„Wir haben uns bewusst für Dresden entschieden“, sagt der zukünftige Werksleiter Otto Graf. Die Stadt sei der Spitzenstandort für die Halbleiterproduktion und die Herstellung der 300-Millimeter-Chips, die Bosch unter anderem für E-Mobilität fertigt. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier sind.“ Das beruht auf Gegenseitigkeit. „Mein Wunsch und meine Hoffnung ist jetzt natürlich, dass die Pläne zügig umgesetzt werden“, sagt das Stadtoberhaupt.

Denn das neue Werk bringt nicht nur 700 neue Arbeitsplätze, sondern dürfte auch die Gewerbesteuereinnahmen deutlich in die Höhe treiben. Diese sind bereits im vergangenen Jahr um 84 Millionen auf 348 Millionen Euro geklettert. Vier Firmen siedelten sich neu an, 31 erweiterten sich. Rund 7 000 Jobs konnten dadurch geschaffen werden. In diesem Jahr rechnet das Amt für Wirtschaftsförderung mit weiteren 5 000 bis 9 000 Arbeitsplätzen. 1 200 davon entstehen derzeit am Flughafen.

Denn in dem privaten Airportpark siedelt sich nicht nur Bosch an. Auf der benachbarten Fläche stadtauswärts hat der Tabakkonzern Philip Morris bereits mit dem Bau einer Fabrik begonnen. Im neuen Werk sollen die sogenannten „Heets“ hergestellt werden. Das sind Tabaksticks, die in einem Erhitzer, dem „Iqos“ konsumiert werden. Philip Morris hat diesen als Alternative zur normalen und zur E-Zigarette erfunden. In dem Werk sollen rund 500 Mitarbeiter tätig sein.

Dass die Ansiedlungen ohne den Flughafen nicht möglich gewesen wären, weiß die Stadt. Denn die kommunalen Gewerbeflächen, vor allem für große Unternehmen, werden knapp. Mit dem Entwicklungsplan will die Stadt nun gegensteuern.

