Borsti schmeißt das Ziehkind raus Versauter Sonnenhof. Erst kam Frischling Friedel, dann sechs weitere Schweinchen. Ziehmutter Borsti ist im Ferkelstress.

Geplättet kauert Schweinemama Borsti zwischen ihren Jungen. Mehr als drei Monate lang war das Minischwein schwanger, in der Nacht auf Sonntag war es schließlich so weit. Mit der Adoption von Findling Friedel (kleines Foto) hat es nicht geklappt.Fotos: André Braun © André Braun

Acht Zitzen für sechs Mäulchen. Sollte reichen? Das sehen die Kleinen anders. Streiten gierig um die Pole-Position an der Tränke. Dabei reicht die Milch für alle. In der Nacht zu Sonntag kamen die sechs Schweinebabys auf dem Sonnenhof in Ossig zur Welt. Für Schweinemama Borsti war es höchste Zeit. „Abends habe ich noch nach der Hochschwangeren geguckt“, sagt Sonnenhof-Betreiber Markus Weinert. „An dem Abend hatten wir Sommernachtsball, es spielte eine Band auf der Bühne.“

Das Essenzielle ging aber ohne Band über die Bühne. Alle sechs Jungen brachte Borsti allein auf die Welt. „Am nächsten Morgen waren sie plötzlich da“, sagt Weinert. Erst am Sonnabend zuvor hatte der Schweineliebhaber einen halbtoten Frischlingsjungen bei sich aufgenommen. Den kleinen Friedel, den Passanten in einem Straßengraben bei Markritz gefunden hatten, brachte er bei Schweinedame Borsti unter.

In der Hoffnung, die Schwangere würde den zwei Wochen alten Frischling unter ihre Fittiche nehmen. Das klappte auch. Bis die eigenen kamen. Friedel hüpfte auf Borsti herum, die ertrug sein aufkeimendes Temperament geduldig. Weinert fütterte den Kleinen mit der Flasche, Borsti gab ihm ihre wärmende Nähe. Innerhalb weniger Tage blühte Friedel auf. Das Trauma, kurz zuvor von Wildschwein-Mama und Geschwistern zurückgelassen worden zu sein, verschwand im Nu.

Weinerts Plan, Borsti solle den Kleinen gemeinsam mit ihren eigenen Jungen großziehen, ging aber nicht auf. „Als Borsti ein Nest aus Stroh für ihre Jungen baute, hat sie Friedel verstoßen“, sagt Weinert. Das erwartete Schweinedrama blieb trotzdem aus. Wildschweinmännchen Friedel war so weit, dass er sich eigenes Futter suchte. Die Flasche braucht er inzwischen kaum noch. Während Borsti im Stall für ihre Kleinen sorgt, stromert Friedel auf dem Hof herum und schnüffelt nach Körnchen.

Sozialen Kontakt hat er außerhalb der Schweinewelt gefunden. Ob Gänse oder Ziegen, Friedel ist zu allen nett. Und frech. Eine gewisse Verwandtschaft scheint es doch zu geben, zwischen ihm und den sechs Kleinen. Zwei Tage nach der Geburt rasen die schon wie die Rennschweine durch den Stall. Die Hufe der handgroßen Tierchen sind winzig, aber schon herausgebildet. Schweinemama Borsti liegt mitgenommen in der Ecke, bittet Besucher mit leisem Knurren zum Gehen.

Die Kleinen fordern sie auch nach der Geburt. Manchmal gibt Borsti ein lautes Grunzen von sich, wenn es ihr zu wild wird. Die Jungen stört das wenig. Wie ein Fischschwarm, der um Brotkrumen streitet, tummeln sie sich an den Zitzen der Mutter. Unter lautem Schlabbern verschwindet die Milch in den kleinen Schnauzen.

Manchmal legt Friedel sich ganz nah an den Stall. Als wolle er lauschen. Lange wird er seine neuen Geschwister nicht in der Nähe haben. In etwa drei Monaten wird Weinert sie verkaufen. Für noch mehr ausgewachsene Schweine genügt der Platz nicht. Friedel aber darf bleiben. Milch wird Borsti dann wohl nicht mehr haben. Dafür aber Bewegungsfreiheit. Wenn sie das denn will. Gemütlichkeit scheint Charakteristikum nicht nur der schwangeren Minischweine zu sein.

Während Borsti die Jungen füttert, schlendert ein Schweinemann am Stall vorbei. Er heißt Freddy und ist der Vater der Jungen. Im Gegensatz zu anderen Besuchern zeigt er keinen Anflug von Aufregung. Eine Minute später liegt Freddy wieder auf der Wiese und sonnt sich. Was für ein Schweineleben. Väter eben.

