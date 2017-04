Borreliose auf dem Vormarsch Mit den steigenden Temperaturen kommen auch die Zecken zurück. Gegen die kleinen Tiere kann man sich jedoch schützen.

Fiese Zecke auf dem Vormarsch. © dpa

Die Zeckensaison geht mit den ersten warmen Sonnenstrahlen wieder los, und mit ihnen kommt die gefährliche Infektionskrankheit Borreliose zurück. Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts erkrankten in diesem Jahr bereits 12 Dresdner an Borreliose. Diese wird durch einen Zeckenbiss übertragen.

Und die Hauptsaison für die kleinen Krabbeltiere, die sich am liebsten in Büschen und hohem Gras aufhalten, geht gerade erst los. Im vergangenen Jahr erlebte Dresden einen Höchststand an Erkrankungen. 311 Menschen infizierten sich, im Jahr davor waren es nur 200. 2014 meldete das Gesundheitsamt 208 Fälle. Doch längst nicht alle Zecken, die in Dresden auf Gräsern sitzen, sind mit Borrelien befallen. Laut einer Studie von 2013 sind nur rund 13 Prozent der Tiere betroffen.

Wer viel draußen unterwegs ist, kann sich schützen. Wichtig sind lange Hosen, Oberteile und ein Zeckenschutzmittel. Den Körper immer gründlich nach Zecken absuchen heißt die Devise. Schnell zum Arzt sollten die Patienten bei Schwindel, Fieber und Kopfschmerzen. Das ist der wichtigste Tipp der Experten. (SZ/jv)

