Borkenkäfer breitet sich aus Waldbesitzer sollen befallene Bäume aus dem Bestand entfernen, um Schlimmeres zu verhindern. Doch auch Gartenbäume können befallen sein.

Die vergangenen Wochen boten dem Borkenkäfer ideale Entwicklungsbedingungen. Zunehmend zeigen sich an Fichten Krankheitserscheinungen, sowohl in den Wäldern als auch in Siedlungen. Äste werden trocken und sterben ab.

„Trotz der Niederschläge in den letzten Tagen sind die Bäume weiterhin geschwächt und können sich kaum gegen einen Neubefall durch die ausfliegenden Jungkäfer wehren“, warnt die Leiterin des Kreis-Umweltamtes, Birgit Hertzog. Um der Verbreitung des Schädlings nicht weiter Vorschub zu leisten, fordert das Umweltamt Waldbesitzer auf, ihre Waldbestände auf Borkenkäferbefall zu kontrollieren, befallene Bäume zu fällen, zu entrinden oder mindestens 500 Meter weit von gefährdeten Beständen zu lagern. Eine Behandlung mit Insektiziden sollte vermieden werden.

Zu erkennen ist Borkenkäferbefall an abfallender Rinde, Nadelverlust, starkem Harzen und trockenen, rot gefärbten Kronen. Wer Fichtenarten im Garten hat, sollte ebenfalls auf die Symptome achten. Fachliche Beratung bieten der Staatsbetrieb Sachsenforst und die Untere Forstbehörde im Landratsamt. (SZ)

