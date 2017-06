Bordstein spaltet den Gemeinderat Für die Sanierung der Dorfstraße in Grünlichtenberg gibt’s vom Freistaat Geld. Doch noch ist unklar, wie es verwendet wird.

Wo die Envia vor zwei Jahren ihre Kabel verlegt hat, gibt es auf dem Fußweg an der Oberen Dorfstraße in Grünlichtenberg nur eine Schotterdecke. Wann sich das ändert, ist unklar. © Dietmar Thomas

Mit Bordstein oder abgesenkt? – Wie der Fußweg an der Oberen Dorfstraße in Grünlichtenberg saniert wird, scheint immer noch nicht ganz klar zu sein. Bereits im vergangenen Jahr konnten sich die Kriebsteiner Gemeinderäte nicht über den Ausbau des Weges einigen. Deshalb wurde das insgesamt 124 000 Euro teure Vorhaben mit Zustimmung der Bewilligungsbehörde in dieses Jahr verschoben.

Nun steht der Gehweg wieder auf der Liste mit den Vorhaben, für die der Freistaat Sachsen Fördergeld zur Verfügung stellt. Für das Grünlichtenberger Projekt wären das 75 600 Euro. Die Gemeinde müsste einen Eigenanteil von rund 32 400 Euro beisteuern und von der Envia kämen 16 000 Euro.

Das Energieunternehmen würde die Sanierung des Fußweges finanziell unterstützen, weil es der Verursacher des derzeitigen Zustandes ist. Auf einer Länge von rund 400 Metern hatte die Envia im Jahr 2015 den Weg aufgerissen, um ein Kabel zu verlegen. Verschlossen wurde der Abschnitt nur provisorisch. Und Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK) mutmaßt: „Wir werden auch noch einen weiteren Winter mit der Schotterdecke leben.“

Dass der Weg ordentlich saniert werden muss, darüber sind sich die Kriebsteiner Gemeinderäte schon lange einig. Doch über das Wie gibt es verschiedene Ansichten. Die einen wollen den vorhandenen Fußweg mit Bordstein behalten und sanieren. Die anderen plädieren für einen abgesenkten Weg, der auch problemlos befahren werden kann.

Genau darin sehen die Befürworter des Bordsteins ein Problem. „Die Räder der Landwirtschaftsfahrzeuge sind größer als meine Kinder“, so Maria Euchler, die zu den Befürwortern des erhöhten Fußweges gehört. Der biete den Fußgängern wenigstens noch einen gewissen Schutz. Den bräuchten vor allem die zahlreichen Kinder, die an der Straße wohnen. Dort leben aber auch viele Senioren und Menschen, die mit ihren Hunden schon sehr früh unterwegs sind.

Dem entgegnet der Grünlichtenberger Gemeinderat und Ortschaftsratsvorsitzende Sigert Schlimpert (FW): „Ich kenne in Deutschland keinen Unfall, der auf einen abgesenkten Fußweg zurückzuführen ist.“ Schlimpert gehört zu den Befürwortern der abgeflachten Variante. Weil die für die Befahrbarkeit auch einen stabileren Unterbau benötigt, ist sie entsprechend teurer. „Deshalb gibt es die Förderung“, so der Ortsvorsteher. Die Sanierung des vorhandenen Weges mit Bordstein wäre um mehrere 10 000 Euro preiswerter.

Bis das sprichwörtliche letzte Wort gesprochen wird, könnte noch einige Zeit vergehen. Denn neben der Entscheidung über die Höhe des Fußweges gibt es noch in einem anderen Punkt Klärungsbedarf: Von der Telekom gebe es eine mündliche Zusage, die Datenkapazität in der Region um Kriebstein auf 50 Megabit zu erhöhen. Das sei auch für Grünlichtenberg vorgesehen. Nun müsse geklärt werden, ob das auch mit den vorhandenen Leitungen bis zum letzten Haus der Oberen Dorfstraße funktioniert. Wenn nicht, müsse in den Fußweg noch ein Leerrohr für den Breitbandausbau verlegt werden, damit der Bereich für die Arbeiten der Telekom später nicht erneut aufgerissen werden muss. Zu diesem Thema sei die Bürgermeisterin mit dem Unternehmen im Gespräch.

zur Startseite