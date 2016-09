Borbet sucht fähige Mitarbeiter In Kodersdorf läuft die Produktion der Leichtmetallräder. Nun werden weitere Fachkräfte gebraucht – auch aus Polen.

CDU-Bundestagsabgeordneter Michael Kretschmer(links) und sein Parteikollege aus dem Landtag Lothar Bienst (rechts) besuchen Borbet und werden von Geschäftsführer Reiner Dürkop durch das Werk geführt. © André Schulze

Da werden selbst Politiker schwach. Als die beiden CDU-Abgeordneten Michael Kretschmer und Lothar Bienst am Donnerstagnachmittag das neue Borbet-Werk im Kodersdorfer Gewerbegebiet besuchen, werden Erinnerungsfotos gemacht. Zu beeindruckend ist die riesige Lackieranlage. Dort werden jeden Tag unzählige Leichtmetallräder lackiert. Im Grunde ununterbrochen. Außer wenn die Anlage kurz pausiert, damit ein Mitarbeiter die einzelnen Räder kontrollieren kann oder weil die Technik der Meinung ist, da läuft gerade etwas nicht rund.

Wenn die Produktion vollständig funktioniert, sollen in Kodersdorf um die zwei Millionen Leichtmetallräder pro Jahr hergestellt werden. Seit etwa einem halben Jahr sind die Maschinen in der neuen Halle an der Autobahn 4 an. Zeit also für die beiden Politiker dem Werk einmal einen Besuch abzustatten. Denn mittlerweile hat sich einiges getan. So steht zum Beispiel fest, dass die Autohersteller Opel und Ford die ersten Kunden sein werden. Verträge für das erste Quartal 2017 sind unterschrieben, erklärt Reiner Dürkop, der Geschäftsführer der Borbet Sachsen GmbH. Momentan werden die hergestellten Leichtmetallräder noch über ein anderes Borbet-Werk vertrieben.

Und Möglichkeiten, diese zu gestalten, gibt es viele. Alleine um die 35 neue Designs verlangt ein Autohersteller. Das ist nicht ungewöhnlich. Über tausend Möglichkeiten, ein Rad zu formen, gibt es alleine im Kodersdorfer Werk. Ehe ein neues Design entsteht, dauert es allerdings etwa fünf Jahre. Denn es geht nicht nur darum, ein pfiffiges Design zu kreieren. Es muss auch straßentauglich sein und wird daher intensiv untersucht und geprüft.

Aber gibt es denn ausreichend Fachkräfte dafür, fragt Michael Kretschmer. Denn das Unternehmen Borbet hat es sich zur Aufgabe gemacht, neben Fachleuten auch branchenfremde Mitarbeiter anzulernen und auszubilden. Die Suche nach Mitarbeitern verlaufe zum Teil jedoch frustrierend, erklärt Reiner Dürkop. Von den insgesamt rund 4 500 Bewerbungen sind etwa 3 000 nahezu von Anfang an aussortiert worden. Sowohl von der Arbeitsagentur, die das Unternehmen bei der Suche nach Mitarbeitern unterstützt hat, als auch vom Unternehmen selbst. Denn wenn die Fähigkeiten so gar nicht passen, nutzen auch Weiterbildungen wenig.

Links zum Thema Kommentar: Diese Einstellung hilft der Wirtschaft

Weil es so schwierig ist, deutsche Fachkräfte zu finden, geht der Blick nun verstärkt in Richtung Osten. Vor einigen Wochen noch habe der Anteil an polnischen Mitarbeitern zwischen zehn und zwölf Prozent betragen, sagt Reiner Dürkop. Mittlerweile ist er auf etwa ein Viertel angestiegen. Und das bringt dann ganz neue Aufgaben für das Unternehmen mit sich. „Wir müssen die sprachliche Barriere im Blick behalten“, erklärt Reiner Dürkop. Wenn die polnischen Mitarbeiter kein Deutsch sprechen, müssen sie Kurse belegen. Diese werden vom Unternehmen unterstützt. Der Grund dafür ist, dass keine zwei Lager im Werk entstehen sollen. Also, dass die polnischen Mitarbeiter unter sich bleiben und die deutschen ebenso.

Außerdem habe sich Borbet als deutsches Unternehmen bewusst dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben und hier zu produzieren, erklärt Reiner Dürkop. Wenn es anders wäre, hätte der neue Standort auch in Polen oder einem anderen Nachbarland der Bundesrepublik ausgebaut werden können. Diese Deutsch-Philosophie soll auch innerhalb des Unternehmens gelebt werden. Und die Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen. Deswegen wird es in Kodersdorf bald auch eine kleine Kantine geben.

Doch wie wird sich die Branche innovativ entwickeln, fragt Michael Kretschmer. Der Gießprozess mit Niederdruck, welcher beim Herstellen der Räder zum Einsatz kommt, wird noch über Jahre hinweg bestehen bleiben, ist sich der Geschäftsführer sicher. In diesem Bereich gebe es auch keine Forschung, die etwas am Verfahren verändern würde. Der Prozess werde sich eher so weiterentwickeln, dass er schneller und vielleicht auch günstiger ablaufen kann. Dadurch könnten dann auch mehr Leichtmetallräder produziert werden. Denn die Borbet-Werke seien weitestgehend ausgebucht, erklärt Reiner Dürkop. Deswegen werde auch darüber nachgedacht, eventuell einen weiteren Standort zu errichten.

zur Startseite