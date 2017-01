Borbet macht Kodersdorf zur Räderhauptstadt Sachsens Mitarbeiterzahl soll in diesem Jahr auf etwa 440 steigen.

Hier soll bald rund um die Uhr gearbeitet werden. © Borbet

Bei Borbet Sachsen hat sich viel getan: Bereits im letzten Jahr rollten knapp 500 000 Leichtmetallräder aus dem neuen Produktionswerk in Kodersdorf. Schon 2018 soll die Marke von 2,5 Millionen Rädern geknackt werden, teilte eine Unternehmenssprecherin am Montag mit. Damit dies gelingt, wurden in den letzten Monaten die Weichen gestellt: Neben Produktionsanlagen und -abläufen, die dem neusten Stand der Technik entsprechen, verfügt Borbet beispielsweise über ein automatisches Fertigwarenlager für ca. 36.000 Räder. Ab Frühjahr 2017 ist zudem ein weiteres automatisches Lager mit einer Kapazität von rund 17 000 noch unlackierten Glanzdrehrädern einsatzbereit.

Momentan beschäftigt Borbet in Kodersdorf rund 420 Mitarbeiter im Vier-Schicht-System. Die Beschäftigtenzahl soll 2017 sukzessive auf etwa 440 steigen, sodass die Produktion in absehbarer Zeit im Fünf-Schicht-Betrieb laufen kann. Ab jetzt liegt der Fokus ganz auf der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter. Ziel ist, dass im Jahr 2018 rund 2,5 Millionen Leichtmetallräder von Borbet aus Sachsen in alle Welt gehen. (szo)

zur Startseite