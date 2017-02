Borbet im Endspurt Die Zahl der Mitarbeiter wird 2017 auf fast 450 erhöht. Auch die Produktion in Kodersdorf läuft bald auf vollen Touren.

Ein Blick in das neue Lager für Zehntausende Leichtmetallräder. © Borbet

Derzeit arbeiten rund 400 Mitarbeiter im Kodersdorfer Borbet-Werk. Davon sind 357 gewerbliche, also direkt produzierende Mitarbeiter und 43 Angestellte, die unter anderem in der Verwaltung tätig sind. Die Zahl der Mitarbeiter soll sich aber bald erhöhen, erklärt Sprecherin Natalie Schmidt. Im Laufe dieses Jahres soll die Anzahl der Mitarbeiter vor Ort auf etwa 440 ansteigen. Damit wäre auch die im Vorfeld angekündigte Zahl von rund 450 Mitarbeitern erreicht. Wenn es so weit ist, wird zudem der Schichtdienst verändert. Derzeit werden die Leichtmetallräder im Vier-Schicht-System hergestellt. Mit den zusätzlichen Mitarbeitern werden es fünf Schichten rund um die Uhr sein. Dabei soll der Fokus auch auf der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter liegen, sagt Natalie Schmidt.

„Ziel ist, dass 2018 rund 2,5 Millionen Leichtmetallräder von Borbet aus Sachsen in alle Welt gehen“, erklärt sie. Im Sommer vergangenen Jahres ist die Produktion gestartet und knapp eine halbe Million Leichtmetallräder im Kodersdorfer Werk hergestellt worden. Damit künftig 2,5 Millionen Felgen vom Band rollen können, ist zum Beispiel ein automatisches Fertigwarenlager für etwa 36000 Räder eingerichtet worden. Ab diesem Frühjahr kommt ein weiteres automatisches Lager mit einer Kapazität für rund 17000 noch unlackierte Glanzdrehräder hinzu.

Mit diesem Schritt sind der Einbau der Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung des Werkes komplett, nachdem diese Phase am 13. Mai 2015 mit einem offiziellen Spatenstich im Kodersdorfer Gewerbegebiet eingeleitet worden ist. Innerhalb der ersten fünf Monate sind das Gelände begradigt und der Boden für die neue Halle vorbereitet worden. Außerdem ist das Werk entstanden, in dem Mitte Oktober 2015 das Richtfest gefeiert werden konnte. Im Anschluss daran sind Stück für Stück die Fertigungsanlagen auf einer Fläche von 22100 Quadratmetern errichtet worden. Im Werk werden täglich zwischen achtzig und neunzig Tonnen Aluminium in fünf Schmelz- und fünf Späneöfen für die 32 Niederdruckgussmaschinen in der Halle vorbereitet. Im Sommer 2016 hat die Produktion mit acht modernen Gießmaschinen, zwei Röntgenstraßen und einer Wärmebehandlungsanlage sowie drei Bearbeitungszentren begonnen. Danach sind weitere Anlagen gebaut worden.

Zum Unternehmen Borbet gehören neun Standorte. Das Hauptwerk ist im sauerländischen Hallenberg-Hesborn. Weitere Standorte sind in Solingen, Medebach, Bad Langensalza, Neuching und Ranshofen sowie im südafrikanischen Port Elizabeth und im US-amerikanischen Alabama. Rund 4600 Beschäftigte sind für das Unternehmen tätig. Im Bereich Leichtmetallräder zählt die Marke zu den weltweit führenden Herstellern und beliefert unter anderem Audi, BMW, Skoda, Porsche und VW.

