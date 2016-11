Bootssteg am Stausee fast fertig Die neue Plattform wird am Donnerstag zum See in Bautzen geliefert.

Im Oktober wurden am Stausee in Bautzen Metallsäulen für den künftigen Bootssteg gesetzt. © Uwe Soeder

Die Arbeiten am neuen Bootssteg am Stausee gehen auf die Zielgeraden. Mit einem Schwerlasttransporter wird am Donnerstag die neue Plattform, die künftig direkt auf dem Wasser des Sees schwimmen wird, angeliefert. Bis Ende der Woche soll die Plattform ins Wasser gehoben und mit dem im Boden fest verankerten Teil des Stegs verbunden werden. Die offizielle Einweihung ist für den 6. Dezember geplant.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Arbeiter an Land und im See Pfähle im Boden verankert und darauf die Stegoberfläche montiert. Der fest verbaute Steg ist etwa 45 Meter lang und 1,80 Meter breit und führt in einem leichten Bogen von der Promenade direkt hinauf aufs Wasser. An dessen Ende wird nun die Plattform angedockt, die mit einer Art Gangway mit dem Zugangssteg verbunden wird. Das Lindenblatt umfasst eine Fläche von etwa 60 Quadratmeter. Bis zu zehn Boote gleichzeitig können daran anlegen. Zudem befinden sich Leitern daran, über die Badegäste von dort leicht ins Wasser gelangen können.

Der Bau des Bootsstegs kostet etwa eine viertel Million Euro. Über die Errichtung und dessen Gestaltung war lange Zeit gestritten worden. Bereits vor zehn Jahren waren erstmals Absichten über den Bau eines Stegs geäußert worden. (SZ/sko)

