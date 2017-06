Boot ahoi im Töpelwinkel In drei Feriencamps verbringen 120 Kinder schöne Tage im Natur- und Freizeitzentrum. Abenteuer ist auch dabei.

Lukas Runge (rechts) ist zum 29. Mal im Feriencamp im Töpelwinkel. Am Mittwoch hat er mit Laura (v.l.), Vivien, Emily und Celina einen Bootsausflug auf der Zschopau unternommen. © André Braun

Lukas Runge ist mit seinen 15 Jahren so etwas wie der Senior im Feriencamp im Natur- und Freizeitzentrum Töpelwinkel. Einer, der auch sich auch mal an den Grill stellt und Verantwortung für Jüngere übernimmt. Nicht nur, weil er zu den älteren Teilnehmern des Camps gehört. Nein, er ist sozusagen auch der „Dienstälteste“. „Ich bin zum 29. Mal dabei“, sagt der Niederstriegiser. Mit sechs Jahren hatte er zum ersten Mal eine Ferienwoche im Töpelwinkel verbracht. „Ich komme immer wieder, weil es Spaß macht.“ In der fünften Ferienwoche sei er schon wieder da, sagt er, bevor er mit dem Kahn und einigen gut gelaunten jungen Damen im Alter von elf bis 16 Jahren am Steg des Freizeitzentrums ablegt, um zu einer Ruderpartie zu starten.

„Wir gängeln die jungen Leute nicht, die sind schon groß. Die dürfen das machen, was sie wollen“, sagt Carin Lau, Leiterin des Natur- und Freizeitzentrums. Bootfahren gehört dazu. In der ersten Ferienwoche ist das Feriencamp von 20 Mädchen und Jungen im Alter von 12 bis 16 Jahren belegt. Gestern ging es ganz entspannt zu, draußen im Garten. Am Vormittag zerstoßen einige Mädchen Kräuter und Salz im Mörser, die Jungs spielten Karten. Aber es geht auch raus. „Für die Größeren bestellen wir keinen Bus, die fahren mit dem Fahrrad“, so Carin Lau. Sie waren schon im Freibad, heute geht es ins WelWel zum Bowlen. Die Jungs haben einem Jäger geholfen, das Holz eines Baumes zu spalten. Und auch das Klettern am Kletterbogen ist gefragt. Am Freitag ist eine große Schlauchboottour von Leisnig bis Grimma geplant. „Da werden sie abends kaputt sein“, meint Carin Lau.

In der dritten und fünften Ferienwoche ist im Töpelwinkel volles Haus. Jeweils 50 Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren sind für diese Camps angemeldet. Das sei mittlerweile ein Selbstläufer, so Carin Lau. „Wir brauchten keine Werbung machen“. Diesmal dreht sich alles um das Thema Piraten. „Die Kinder dürfen alte T-Shirts und Hosen mitbringen, die wir zerfetzen können“, meint die Camp-Chefin. Geplant ist auch eine piratenmäßige Rundfahrt mit dem Schiff – auf der Talsperre Kriebstein.

Die Sommerzeit ist Großkampfzeit für die Mannschaft des Natur- und Freizeitzentrums. Auch der Döbelner SV veranstaltet dort ein Ferienlager. Und im August kommt die Deutsche Umwelthilfe aus Köthen mit ihrem Elbe-Schüler-Camp. „Wir sind ihnen empfohlen worden“, so Carin Lau. Auch der ganze September ist ausgebucht. Am 15. und 16. September gibt es wieder die Familienumwelttage, diesmal zum Thema Pilze. „Das ist sehr arbeitsintensiv, macht aber auch Spaß. Beim letzten Mal waren 50 Leute da“, so Carin Lau. Im Herbst ist vom 8. bis 14. Oktober ein Ferienlager geplant. „Ich nehme jetzt schon Anmeldungen entgegen“, so Carin Lau.

