Boomende Börsengänge – bloß hier nicht Allein Vapiano und Delivery Hero hellen das Bild in Deutschland auf. Aber es ist noch etwas zu erwarten.

Es geht rund an der Börse. Vor allem aber in Amerika. Während dort von Januar bis Juni 80 Börsengänge registriert wurden, wird in Deutschland bis Dezember mit zehn gerechnet. © dpa

Immer mehr Unternehmen drängen weltweit an die Börse. Im ersten Halbjahr lief es so gut wie seit zehn Jahren nicht mehr. In Deutschland allerdings tut sich wenig, auch wenn in dieser Woche mit Vapiano und am Freitag mit Delivery Hero zwei bekanntere Unternehmen den Schritt auf das glatte Börsenparkett gewagt haben und wagen. Mit Vapiano ist in diesem Jahr erst das zweite Unternehmen frisch an den Aktienmarkt gekommen – obwohl es dort gut läuft. Weltweit zählte die Unternehmensberatung Ernst&Young (E&Y) in einer neuen Studie dagegen im ersten Halbjahr 772 Börsengänge, 70 Prozent mehr als vor Jahresfrist und so viele wie zuletzt im ersten Jahresabschnitt 2007. Mit 83,4 Milliarden Dollar wurden dadurch 90 Prozent mehr erlöst als im ersten Halbjahr 2016.

Vor Vapiano hatte sich hierzulande in diesem Jahr nur der Elektromotorenhersteller Aumann im März zu einem sogenannten IPO (Initial Public Offering) entschlossen. 184 Millionen Euro flossen der Restaurantkette Vapiano durch den Börsengang zu, Delivery Hero – hierzulande bekannt als Lieferheld, Foodora und Pizza.de – will mindestens 927 Millionen Euro hereinholen, wobei die Hälfte an den bisherigen Großaktionär Rocket Internet gehen soll. Ebenfalls am Freitag will der Immobilienentwickler Noratis seine Aktien das erste Mal listen lassen. Hier geht es allerdings nur um einen Erlös von knapp 20 Millionen Euro. E&Y beziffert den Gesamterlös für die genannten IPOs in Deutschland in diesem Jahr auf insgesamt 1,4 Milliarden Euro.

Sicher scheinen noch im Sommer die Börsengänge des Lkw-Zulieferers Jost, des Hamburger Fintechs Naga Group und die Abspaltung der Lebensmittelsparte vom Metro Konzerns in eine eigenständige börsennotierte AG. Als weitere Börsenaspiranten werden die Medizintechnik von Siemens und das Starnberger Pharma-Unternehmen Aenova genannt.

E&Y-Experte Martin Steinbach rechnet in diesem Jahr hierzulande mit insgesamt etwa zehn Börsengängen. „Die Stimmung hat sich nach einem relativ verhaltenen Jahresauftakt zuletzt aufgehellt. Und dass mit Delivery Hero sogar ein sogenanntes Einhorn – also ein junges Unternehmen mit einer Bewertung oberhalb der Milliardengrenze – aufs deutsche Börsenparkett kommt, dürfte eine starke Strahlkraft haben und dann dem Markt im zweiten Halbjahr neue Impulse geben.“

Weltweit sei der IPO-Markt derzeit sehr stark, sagt Steinbach. Vor allem in China bemühten sich die Aufsichtsbehörden, die IPO-Pipeline zügiger abzuarbeiten und Zulassungen zu beschleunigen.

Deshalb hat das Reich der Mitte in den ersten sechs Monaten weltweit das Geschehen bestimmt. Allein dort gab es nach der Analyse von E&Y 317 IPOs nach nur 100 im Vorjahr. In die Kassen der Unternehmen kamen dadurch 25,4 Milliarden Dollar. In den USA wurden 80 Börsengänge registriert, das Emissionsvolumen lag bei 22 Milliarden Dollar. In Europa ließen 122 Unternehmen ihre Aktien erstmals listen, acht Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. 17,5 Milliarden Dollar wurden dadurch erlöst.

Den prominentesten und größten IPO gab es im ersten Halbjahr durch die US-Foto-App-Firma Snapchat. Allein hier wurden 3,9 Milliarden Dollar eingesammelt. Der südkoreanische Online-Spiele-Entwickler Netmarble brachte es auf 2,3 Milliarden, der chinesische Broker Guotai Junan auf 2,2 Milliarden Dollar. Lohnend waren diese IPOs nicht unbedingt. Der Kurs von Snapchat etwa ist seit der Emission Anfang März um rund 40 Prozent abgerutscht.

