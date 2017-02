Boom bei Immobilienkrediten für Sachsens Sparkassen vorbei Die Mehrheit der Kredite ging an Firmen und Selbstständige – weniger an Privatpersonen.

© Symbolfoto: dpa

Ankündigungen von Filialschließungen und Stellenabbau bei sächsischen Sparkassen sorgen im Freistaat für Schlagzeilen und Unsicherheit bei so manchem Kunden. Doch nach Einschätzung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes (OSV) sind die zwölf öffentlich-rechtlichen Geldhäuser in Sachsen gut durch das Geschäftsjahr 2016 gekommen. Sowohl bei der Kreditvergabe als auch bei den Einlagen hätten sie ein Plus verzeichnet, erläuterten der OSV-Präsident Michael Ermrich und der Verbandsgeschäftsführer Wolfgang Zender am Mittwoch in Berlin.

Das stimmt, aber die Entwicklung in den einzelnen Marktsegmenten ist jedoch recht unterschiedlich. Die Vergabe neuer Kredite an Unternehmen und Selbstständige ist um neun Prozent auf 2,5 Milliarden Euro gestiegen, aber an Privatpersonen um 4,6 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro geschrumpft. Konnten die Sparkassen in den Vorjahren von einem Boom bei Immobilienkrediten mit zweistelligen Wachstumsraten berichten, stagnierten die Wohnungsbaufinanzierungen 2016. Die sächsischen Sparkassen bewilligten neue Kredite in Höhe von 1,8 Milliarden Euro, ein minimales Plus von 0,1 Prozent.

Dafür macht Ermrich die Wohnimmobilienkreditrichtlinie verantwortlich, die für ihn ein Beispiel „überbordender Regulierung“ ist. Das neue Gesetz zwingt die Banken zur strengeren Prüfung der finanziellen Situation der Antragsteller. Wert und Lage der Immobilien spielen bei der Bewertung kaum noch eine Rolle. So sollen Immobilienpreisblasen verhindert werden. Scharf kritisierte der OSV-Präsident auch die Pläne von Europäischer Bankenaufsichtsbehörde (EBA) und EZB, die Struktur von Aufsichtsgremien zu verändern. Von Mitgliedern von Verwaltungsräten der Sparkassen sollen die gleichen Qualifikationen gefordert werden wie von Aufsichtsräten von Großbanken. Personen, die aktuell oder in den zurückliegenden Jahren politische Ämter innehatten, dürften nicht mehr Mitglieder von Verwaltungsräten werden. Betroffen wären Regierungsmitglieder, Bürgermeister und Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Wenn diese Pläne umgesetzt werden, dann würden die Verwaltungsräte der Sparkassen nicht nur ihre Vorsitzenden verlieren, weil sie in der Regel Politiker sind. Auch die Arbeitnehmervertreter müssten die Gremien verlassen.

Die EZB und die EBA vermuten einen Interessenkonflikt, wenn ein Mitglied im Aufsichtsorgan eine Position mit hohem politischem Einfluss bekleidet. „Sie verkennen, dass die Einbindung kommunaler Vertreter in die Kontrollgremien der Sparkassen wichtig ist für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben im öffentlich-rechtlichen Sparkassenwesen“, so Ermrich. In Europa sei eben nicht alles identisch, was ein Kreditinstitut ist, und folglich könne man diese auch nicht mit Pauschalannahmen oder Vorgaben regulieren.

zur Startseite