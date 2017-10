Boom-Baustelle Kraftwerk Mitte Die Flächen im Areal sind begehrt und bereits alle vergeben - unsere interaktive Karte zeigt, wo was passiert. Auch gibt es Ideen für die Gestaltung des Außenbereichs.

Die Flächen im Areal sind begehrt und bereits alle vergeben. © SZ

Es ist eines der aufwendigsten Großprojekte der vergangenen Jahre: Die Wiederbelebung des Kraftwerks Mitte. Doch die Investitionen haben sich offenbar gelohnt: Das Interesse am ehemaligen Industrie-Areal ist enorm groß. Mehr als 70 Anfragen aus Kultur und Wirtschaft gibt es derzeit für die Gewerbeflächen im Kraftwerk Mitte.

Das geht aus einer Anfrage von FDP-Stadtrat Holger Zastrow an die Stadtverwaltung hervor. Dabei ist noch längst nicht jedes Gebäude saniert. Das hat einen Vorteil: Wer sich dort ansiedelt, kann bei der Gestaltung der Räume mitreden. So wie etwa der Verein Kolibri, der in die Villa am Wettiner Platz einziehen soll.

Die SZ wirft einen Blick auf die einzelnen Standorte und deren Nutzung.

Zwei Traditionstheater haben neue Spielstätten bekommen

Seit Ende 2016 ist mit dem Theater Junge Generation und der Staatsoperette das Herzstück der Anlage belebt – die ehemalige Maschinenhalle. Hier wurde früher der Strom für die Dresdner Straßenbahnen produziert – nun ist es das kulturelle Zentrum des Areals. Intendanten und Verwaltung der Theater haben das frühere Wohnhaus der Kraftwerksangestellten an der Ecke von Ehrlich- und Alfred-Althus-Straße bezogen . Dort wird derzeit an Lösungen gearbeitet, wie es nach dem enormen Wasserschaden mit der Operette weitergehen soll (die SZ berichtete).



Der Einzug der Theater hat dennoch zur Folge, dass mittlerweile auch die umliegenden Industriegebäude begehrt sind. Je nach Sanierungsstand bezahlen die Mieter hier zwischen 6,90 und 16,70 Euro Kaltmiete für den Quadratmeter. Im August eröffnete Lorenz Köhler in der Heizzentrale das Restaurant „Neue Sachlichkeit“. Damit unterstützt er René Kuhnt, den Betreiber des Bistros „T1“, das seit Anfang 2016 im ehemaligen Pförtnerhäuschen Gäste empfängt. Seitdem platzt das Bistro regelmäßig aus allen Nähten.



Kuhnt bietet deshalb in der Kunsthalle gastronomische Events an, bei denen moderne Kunstwerke bestaunt werden können. Die Nachfrage sei groß, sagt Kuhnt. Denn inzwischen haben immer mehr Menschen ihren Arbeitsplatz im Areal. Etwa bei Neonworx, das in der Heizzentrale Büroflächen an junge Unternehmen vermietet. Oder beim Heinrich-Schütz-Konservatorium, das mehrere Etagen im ehemaligen Lichtwerk bezogen hat. Die frühere Trafohalle wird seit Ende 2016 von der Heinrich-Böll-Stiftung genutzt. Ebenfalls fertig ist das Energiemuseum der Drewag , untergebracht im einstigen Kohleschuppen. Das Unternehmen ist übrigens Eigentümer des Kraftwerksgeländes. Um an dessen ursprüngliche Nutzung zu erinnern, soll das Museum mit einem Anbau erweitert werden.





Zwei Restaurants und ein Kino sollen das Angebot vergrößern

Großes Augenmerk wird weiterhin auf die Gastronomie gelegt: Im alten Speicher an der Könneritzstraße ist Platz für ein Restaurant, im Lichtwerk steht eine weitere, 350 Quadratmeter große Gastro-Fläche zur Verfügung. Mit zwei Dresdner Gastronomen sind für beide Flächen inzwischen Vorverträge geschlossen. Einer von ihnen ist T1-Chef René Kuhnt, der sich im Speicher erweitern will. Eröffnen wird er aber frühestens 2019 – zunächst steht die Sanierung des Gebäudes an.



Wenn alles fertig ist, wird nach SZ-Informationen das „Kino im Dach“, das derzeit auf der Schandauer Straße ansässig ist, im Speicher Filme zeigen. Im Lichtwerk ist ein Restaurant mit gehobener Küche und rund 100 Sitzplätzen geplant. Künftiger Betreiber wird der Dresdner Gastronom Daniel Fischer sein. Der 42-Jährige betreibt seit 2013 das Restaurant Daniel in der Nieritzstraße. Im Obergeschoss des Lichtwerks soll die Puppentheatersammlung einziehen.



Villa Wettin wird für vier Millionen Euro zum Familienzentrum umgebaut

Aus der einstigen Villa Wettin am Wettiner Platz soll die Villa Kulturwerk werden. Geplant ist, dass der Verein Kolibri die Räume für ein Familienzentrum nutzt. Von den vier Millionen Euro Baukosten sollen 2,6 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „Investitionspaket Soziale Integration im Quartier“ kommen. In seiner Sitzung an diesem Montag hat der Finanzausschuss dem zugestimmt. Das Gebäude soll Ort für interkulturelle Begegnung mit Musik-, Theater-, Tanz und Sportkursen, aber auch offenen Eltern-Kind-Gruppen werden.



Musik-Klub wird zur Kongress-und Tagungsstätte

Seit 2010 ist das ehemalige Stromwerk an der Ecke von Schweriner und Könneritzstraße unsaniert an die Eventagentur First Class Concept vermietet. In dem Backsteinbau feiern regelmäßig bis zu 1000 Musikfans Partys. 2018 soll der Standort auch für Tagungen und Kongresse genutzt und dafür umgestaltet werden. Interessenten gibt es auch für die Schaltanlage und die Reaktanz , die ab 2018 saniert werden soll.



Außenbereiche sollen mit moderner Kunst gestaltet werden

Die FDP setzt sich derzeit für eine Neugestaltung der Außenflächen im Kraftwerk-Areal ein. In ihrem Antrag fordert die Stadtratsfraktion, dass die Bereiche für moderne Kunst ausgewiesen werden: Dafür soll ein Konzept erarbeitet werden, das klärt, wie Künstler die Flächen nutzen können.

zur Startseite