Boom auf die Ehe für alle lässt auf sich warten Das Standesamt verheiratet ab Oktober gleichgeschlechtliche Paare. Nur die Computertechnik macht noch ein paar Probleme.

Blick auf das Standesamt auf der Goetheallee © Christian Juppe

In Dresden wird die erste Ehe eines homosexuellen Paares am 2. Oktober im Standesamt auf der Goetheallee geschlossen. Laut Frank Neubert, Abteilungsleiter des Standesamtes, hatte dieses Paar zunächst die bisher übliche Lebenspartnerschaft angemeldet. Dank der Gesetzesänderung wird nun aber richtig geheiratet. Die neue rechtliche Situation löst allerdings keinen Boom beim Standesamt aus. „Wir haben jedes Jahr 40 bis 60 Paare verpartnert. In der Größenordnung wird es nun auch die gleichgeschlechtlichen Eheschließungen geben.“ Von eigens eingeplanten Zusatzterminen ist das Dresdner Standesamt deshalb noch weit entfernt.

Trotzdem birgt die „Ehe für alle“ einige Herausforderungen. Vor allem für die Technik. Denn die Software für das Beschriften und Drucken der Eheurkunden muss überarbeitet werden. „Die Hersteller brauchen neun Monate für das Umprogrammieren. Schnellschüsse sind hier nicht möglich, weil es sich ja um Hochsicherheitsprogramme handelt“, sagt Neubert.

Die Paare bekommen zur Hochzeit ihre Urkunden in die Hand. Nur zusätzliche Exemplare zu einem späteren Zeitpunkt gestalten sich bisher noch schwierig. Aber Neubert ist zuversichtlich, dass das Problem gelöst werden kann. Spannend wird für ihn auch, wie viele bereits verpartnerte Paare sich für die Umwandlung in die Ehe entscheiden. Dafür müssen die homosexuellen Paare nämlich erneut beim Standesamt erscheinen. „Bei der Verpartnerung wurde bisher die gleiche Zeremonie wie bei der Eheschließung durchgeführt. Diesen großen, feierlichen Akt wollen die meisten Paare vermutlich nicht noch einmal wiederholen.“ Seit 2005 wurden in Dresden rund 400 Paare verpartnert.

Dank der „Ehe für alle“ sind hetero- und homosexuelle Paare in Zukunft rechtlich gleichgestellt. Das wirkt sich vor allem beim Adoptionsrecht aus. Schwule oder lesbische Paare durften vor der Gesetzesänderung nämlich gemeinsam kein Kind adoptieren. (SZ/jr)

