Bonus bei der Obelisken-Sanierung Der Streumener Obelisk ist so gut wie fertig saniert. Und das für deutlich weniger Geld als gedacht.

Die Reparatur der drei Lustlager-Obelisken bei Streumen und Glaubitz läuft seit November vorigen Jahres. So sah das Denkmal vor der Sanierung aus. © Archiv/Sebastian Schultz

Eingeweiht wurde er schon zum Dorffest im August. Doch erst jetzt ist der Streumener Obelisk so gut wie fertig saniert. Und das für deutlich weniger Geld als gedacht. Anfangs waren mehr als 110 000 Euro veranschlagt. Bis jetzt seien Rechnungen von rund 77 000 Euro aufgelaufen, so die Gemeindeverwaltung. Um die zugesagten Fördergelder nicht verfallen zu lassen, hat sich die Gemeinde nun entschieden, die Generalsanierung mit einem i-Tüpfelchen zu versehen: Das kaputte Wappen soll aufgearbeitet werden. Die Gemeinderäte haben zugestimmt und den Auftrag an den Großenhainer Naturstein- und Denkmalpflegebetrieb Witschel vergeben. Die Kosten belaufen sich auf rund 13 000 Euro.

Die Reparatur der drei Lustlager-Obelisken bei Streumen und Glaubitz läuft seit November vorigen Jahres. Das Projekt wird aus Denkmalschutz-Mitteln von Bund und Land finanziert, einen geringen Eigenanteil tragen die Gemeinden. (ewe)

