Bonnie und Clyde an der Gemüsetheke Ein Ehepaar stiehlt seit Jahren Lebensmittel. An sich ein Bagatelldelikt. Aber nicht bei diesen beiden.

Immer wieder gingen Manfred und Ingrid R. auf Beutezug. Zuletzt wurden sie in einem Pirnaer Supermarkt beim Stehlen erwischt. Die Rentner hatten es an diesem Tag vor allem auf Gemüse abgesehen. Seit 2002 mussten die beiden nach mehreren Gerichtsprozessen 2 750 Euro Strafe zahlen. © imago/CoverSpot Wien

Ein bisschen erinnern die beiden Dresdner an das legendäre Gangsterpärchen Bonnie und Clyde. Abgesehen vom Alter: Manfred R. ist 76 Jahre alt, seine Frau Ingrid 75. Zu Verhandlungsbeginn am Amtsgericht Pirna sagt Richter Andreas Beeskow, dass ihm so ein Fall noch nicht vorgekommen sei. Dabei hat das Ehepaar nicht zum ersten Mal Grenzen übertreten. Doch diesmal ist es anders. Die Anklage lautet: Diebstahl mit Waffen. Was war passiert?

Am 13. Februar 2016 sind die zwei Rentner in der Sächsischen Schweiz unterwegs. In Pirna beschließen sie, noch schnell Milch zu kaufen. Sie gehen in den Kaufland-Supermarkt in der Struppener Straße. Dort halten sie sich etwa zwei Stunden lang auf, wie eine Ladendetektivin vor Gericht sagt. Dann gehen die R.s zur Kasse, bezahlen ihre Milch und ein paar andere Lebensmittel. Macht rund sieben Euro.

Gleich hinter der Kasse stellt die Mitarbeiterin, die seit 20 Jahren als Detektivin arbeitet, das Paar. Aus ihrer Umstandshose holt Ingrid R. unter anderem einen Kohlrabi, eine Zitrone, eine Paprika, Weintrauben und Fleisch hervor. Alles in mehreren kleinen Plastiktüten verpackt. In der Ärmeltasche des Mannes findet die Detektivin zwei Käsestückchen. Lebensmittel im Wert von 16,75 Euro wollten sie stehlen. Eigentlich ein Bagatelldelikt, würde man meinen.

Stehlen aus Not?

Doch die Detektivin findet noch etwas, das dem Paar nun fast zum Verhängnis wurde. Ingrid R. trug an dem Tag eine kleine Schere in ihrem Mantel – eine potenzielle Waffe. „Ich wollte damit Gräser schneiden. Jede Frau hat eine Schere in der Tasche“, sagt sie. Darauf der Richter: „Mag sein. Aber nicht jede Frau klaut.“ Das Ehepaar R. aus Dresden-Klotzsche war nicht zum ersten Mal angeklagt. Punkt für Punkt verliest Richter Andreas Beeskow ihre Straftaten. Ingrid R. wurde seit 2002 schon achtmal bestraft, ihr Ehemann fünfmal. Beide standen schon zweimal vor dem Dresdner Amtsgericht und einmal vor dem in Kamenz. Fast immer wegen Diebstahls von Lebensmitteln im Wert zwischen 15 und 30 Euro. Nur einmal wurden sie mit mehr erwischt: In einem Dresdner Baumarkt hatten sie Pflanzen und Baumaterial für fast 90 Euro gestohlen.

Im Pirnaer Kaufland seien sie systematisch vorgegangen, schildert die 64-jährige Ladendetektivin. „Der Mann hielt sich immer in den Quergängen auf und guckte, ob ein Mitarbeiter vorbeikommt. Währenddessen bediente sich die Frau an den Regalen in den Längsgängen.“ Die Angeklagten bestritten, dass sie sich abgesprochen hätten. Sie sei keine Kleptomanin, so Ingrid R. Eine frühere Bewährungsstrafe habe sie auch überstanden, ohne rückfällig zu werden. Warum also griff sie an jenem Februartag wieder zu?

Ihren Anwalt lässt Ingrid R. verlesen, dass sie in dem Supermarkt einen jungen Mann beobachtet habe. Der habe sich Kaffee und Alkohol in den Rucksack gesteckt und sei damit gegangen, ohne zu zahlen. „Dann bin ich in alte Verhaltensmuster zurückgefallen.“

Im Gespräch mit der Sächsischen Zeitung wollen sich die beiden erklären. „Unsere Rente reicht wirklich nicht zum Leben“, sagt Ingrid R. „Ich habe 40 Jahre lang als Erzieherin in einem Kinderheim gearbeitet – und nun komme ich nicht über die Runden.“ Ihr Mann war Rundfunkmechaniker und sagt, er habe in der DDR für eine Privatfirma gearbeitet. „Ich habe nur wenig verdient.“ Sie hätten zwar schon versucht, ihre Rente beim Sozialamt aufzustocken. „Aber wir liegen knapp über dem Hartz-IV-Satz“, sagt Ingrid R. Die 640 Euro Rente ihres Mannes gehe voll für die Miete drauf. Von ihren 750 Euro müssten sie leben. Verschuldet seien sie nicht, derzeit laufe aber noch ein Kredit für den Zahnersatz ihres Mannes in Höhe von 3 000 Euro.

Richter Andreas Beeskow sagt, dass er Menschen kenne, die weniger Geld hätten und dennoch nicht stehlen. „Was machen wir jetzt, Herrschaften?“, fragt er. Ingrid R.: „Nichts mehr essen.“ Daraufhin beeilt sich ihr Anwalt, zu sagen: „Meine Mandantin meint natürlich, dass sie nicht mehr stehlen wird.“ Letztlich glaubte das Schöffengericht der Detektivin, dass die R.s planvoll vorgegangen waren, entschied aber zugleich im Sinne Ingrid R.s, dass sie nicht vorhatte, ihre Schere als Waffe einzusetzen. Andreas Beeskow sagte jedoch: „Wenn Sie noch einmal vor mir stehen, bringe ich Sie ins Gefängnis. Die Stehlerei muss aufhören.“

Weil er der Ansicht war, dass eine Geldstrafe kontraproduktiv wäre, verurteilte er Ingrid R. zu sechs Monaten Gefängnis, ihren Mann zu vier Monaten. Beide Strafen wurden zu je drei Jahren auf Bewährung ausgesetzt. Außerdem müssen sie sich ab jetzt ein Jahr lang regelmäßig mit einem Bewährungshelfer treffen. Sie müssen 30 gemeinnützige Arbeitsstunden leisten, ihren Anwalt bezahlen und die Kosten des Verfahrens tragen. Wegen 16,75 Euro.

