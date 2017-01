Bonnie Tyler und CCR rocken Kamenz Prominente kommen auch nach Bautzen, Löbau, Kemnitz, Görlitz oder Hoyerswerda. Aber wo bleibt Matthias Reim?

Rockfans sind begeistert von der Hutbergbühne in Kamenz. „Fantastisch“, schreibt einer, „spitze Konzert von super Ostrockbands! War eines der schönsten Konzerte, auf denen ich je gewesen bin. Gern wieder.“ Ein anderer: „Habe auf der Hutbergbühne die Lords, die Puhdys, CCR, die Beach Boys, Status Quo gesehen, war immer ein Erlebnis.“ Da kann er gerne wiederkommen. In diesem Sommer spielen sie erneut, die Rocklegenden. Bonnie Tyler singt ihre größten Hits. Und CCR tritt an einem Abend mit zwei weiteren Bands auf: The Lords und The Rattles.

Wer den Ostrock liebt, findet quer durch die Lausitz Konzerte. Darüber hinaus bieten größere Veranstaltungshäuser wie die Lausitzhalle in Hoyerswerda, die Messehalle in Löbau und die Landskron-Kulturbrauerei in Görlitz einen Mix von Liedermachern und Schlagersängern bis zu Komikern wie Olaf Schubert. Bei manchen muss man sich schon sputen. So ist in der Lausitzhalle die Veranstaltung mit Max Raabe und dem Palast Orchester am 3. Februar bereits ausverkauft. Für Olaf Schubert und sein „Sexy für immer“-Programm am 10. April gibt es nur noch ein paar Karten, obwohl es ein Montag ist und damit nicht der typische Ausgehtag.

Also alles dabei in der Lausitz? Nein. Beim näheren Hinschauen fehlt Matthias Reim. Der Sänger ist auch immer gern in Kamenz gewesen. Aber dieses Jahr gab es keine Anfrage vom Management oder einer Veranstaltungsagentur, teilt die Stadt mit.

Aber immerhin liebt Reim auch das Oktoberfest in Kemnitz bei Löbau. Dort steht der Sänger zwar noch nicht im Programm, er hat aber schon „fest zugesagt“, teilte der Veranstalter am Freitag auf Nachfrage mit. Und: „Der Termin wird demnächst bekannt gegeben.“

