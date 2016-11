Bonnewitz ohne Buddha Das Kadampa Meditationszentrum ist weggezogen. Das Haus hat bereits einen neuen Besitzer. Er ist im Dorf bekannt.

Von den Buddhisten lebt nur noch die Nonne Kelsang Ringschung in dem früheren Gasthaus von Bonnewitz. Sie zieht in gut einer Woche um. © Kristin Richter

Pirna. Die Kisten sind schon gepackt. Sorgfältig legt die Nonne Kelsang Ringschung noch ihre rote Jacke darauf. Für sie heißt es: Abschied nehmen. Kelsang Ringschung, deren richtiger Name Edeltraut Bernau ist, gehört zum buddhistischen Kadampa Meditationszentrum in Bonnewitz. Das Zentrum ist vor Kurzem in die Neustadt nach Dresden umgezogen. „Ich bin die Letzte, die hier noch wohnt“, erklärt die 66-Jährige. Der Standort in Bonnewitz sei zu abgelegen, begründet Kelsang Ringschung die Entscheidung für Dresden. „Es kamen immer weniger Gäste zu uns“, berichtet die Nonne.

Das war mal anders. 2011 kaufte der damalige buddhistische Verein Sumati aus Dresden das Haus am Bonnewitzer Rundling. Bis dato ist das Lokal „Hohe Brücken“ eine beliebte Ausflugsgaststätte, aber auch Treffpunkt für die Einheimischen gewesen. Anfang 2014 wurde der Verein in Kadampa Meditationszentrum Dresden umbenannt, das Schild an dem Gebäude jedoch nie aktualisiert.

Das Angebot der Buddhisten war vielseitig. Einmal im Monat an einem Sonntag fand eine Meditation mit anschließendem Kaffeetrinken statt. Die Buddhisten sind davon überzeugt, dass Probleme im Alltag nicht mit den Menschen zu tun haben, sondern vielmehr damit, wie sie mit Schwierigkeiten umgehen. „Innere Ruhe kann zu Lösungen führen“, sinniert Kelsang.

Ganz wichtig für die Buddhisten: Sie wollen niemanden von ihrem Glauben überzeugen. Es geht um Meditation, nicht um Konversion. An den Meditationskursen nahmen auch Christen und Atheisten teil. Genauso besuchten Schulklassen im Rahmen des Ethik-Unterrichts das buddhistische Meditationszentrum.

Doch in den vergangenen Monaten ließ das Interesse nach. Das Café wurde nicht mehr geöffnet, nur noch eine Handvoll Mönche und Nonnen wohnte in den oberen Räumen des großen Hauses. Deshalb entschieden sich die Verantwortlichen für den Umzug nach Dresden, wo das neue Meditationszentrum in der Hoyerswerdaer Straße bereits geöffnet hat und zu zahlreichen Veranstaltungen einlädt.

Kelsang Ringschung fällt der Abschied aus Bonnewitz schwer. Sie wird künftig in dem Kadampa-Zentrum in Sommerswalde nördlich von Berlin wohnen. Über zwei Jahre lebte sie in Bonnewitz und fühlte sich wohl. „Die Anwohner sind sehr freundlich, es gab nie Probleme. Das Dorf hält gut zusammen, konnte ich feststellen.“

Ihre Einschätzung über das friedliche Miteinander der Buddhisten und der Dorfbewohner wird von Beate Hoffmann bestätigt, die ebenfalls an dem Dorfplatz wohnt und direkten Blick auf das ehemalige Kadampa-Zentrum hat. „Ein Mönch hat sich sogar persönlich von uns verabschiedet“, sagt die Bonnewitzerin. Der neue Besitzer des Hauses ist unterdessen im Dorf bekannt. Die Heilpädagogische Schule Bonnewitz hat das Gebäude erworben. „So wissen wir jedenfalls, wer reinkommt “, sagt Hoffmann erfreut.

Matthias Bünger, Geschäftsführer der Trägergesellschaft der Schule, bestätigt den Kauf; der Vertrag wurde im September unterzeichnet. Zur Summe will er sich nicht äußern. „Vorerst werden wir das Haus in der Art nutzen, dass wir einige Freiwillige dort wohnen lassen. Manche Zimmer benötigen wir für Therapien und Gespräche“, erklärt Bünger. Einige der Freiwilligen seien schon eingezogen. Bauliche Veränderungen oder Erweiterungen sind vorerst nicht geplant, berichtet Bünger.

