Boning & Fisher im Haus Schminke in Löbau Nationale wie internationale Musiker und Interpreten sind bei den Moderatoren zu Gast.

Haus Schminke im Sommer. © Rafael Sampedro

Löbau. Wenn das Haus Schminke mal wieder im Fernsehen ist, müssen Besucher deswegen meistens für eine Weile draußenbleiben. Die Stiftung teilte jetzt einige Schließtermine für die kommenden Wochen mit. Diese sind ab dem heutigen Sonnabend, 16. September bis Sonntag, 24. September und erneut vom 21. bis 26. Oktober. Grund sind Dreharbeiten des Fernsehens im Haus.

„Riverboat“-Moderatorin Kim Fisher und der bekannte Komiker und Moderator Wigald Boning laden in einer neuen MDR-Sendereihe zu einem „Privatkonzert“ in das Haus Schminke ein. Nationale wie internationale Musiker und Interpreten sind bei den Moderatoren zu Gast. Sie präsentieren live ihre erfolgreichsten Titel und bieten im Talk Einblicke in ihre Karriere und Erlebnisse. Zuschauer-Tickets für 15 Euro gibt’s auf der Internetseite des Ticket-anbieters https://tvtickets.de/info.php?show=PMKW. Das teilte der Ticketanbieter jetzt mit. Am Dienstag, 19. September sind Marlon Roudette & Silly zu Gast, am Mittwoch, 20. September kommen Anastacia & Conchita. (SZ)

