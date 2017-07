Boni auf Bimmel-Fahrkarte Unternehmen schaffen Anreize, damit Gäste mit der Bahn die Urlaubsregion besuchen.

Fahrgäste der Weißeritztalbahn sollen ins Bergland gelockt werden. © Frank Baldauf

Hoteliers und Gastronomen vom Wirtestammtisch Altenberg/Geising und andere Unternehmen des oberen Osterzgebirges wollen Fahrgäste auf die Weißeritztalbahn bis nach Kipsdorf und dann weiter ins Bergland locken. Unter dem Slogan „Die Fahrkarte, die mehr kann“ haben sich 19 Einrichtungen zusammengetan, um mit Rabatten und Boni den Fahrgästen einen Ausflug, eine Radtour oder eine Wanderung in die Urlaubsregion Altenberg schmackhaft zu machen. Nach Vorlage des Tickets am Tag des Ausfluges gibt es zum Beispiel einen Nachlass auf Speisen und Getränke oder zum Hauptgericht einen Kräuterschnaps gratis. Die Initiative dazu ging nach eigenem Bekunden von Jan Kempe, Inhaber vom Naturhotel Gasthof Bärenfels, aus. „Die Idee war, nach dem großen Eröffnungs-Hype den Bahngästen Anreize zu geben, unsere Gegend mit der Bahn zu besuchen“, so Kempe. Unterstützt wurde die Aktion von der Stadt Altenberg und der Müllerwerbung Geising. (SZ/ks)

