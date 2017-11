Bombiges Gemüse

Ein Rentner hat diese Zucchini für eine Bombe gehalten. © dpa

Eine etwa fünf Kilogramm schwere Zucchini hat in Baden-Württemberg kurzfristig für Aufregung gesorgt: Ein 81 Jahre alter Mann rief die Polizei, weil er angeblich in seinem Garten in Bretten eine Weltkriegsbombe gefunden habe. Die Polizeibeamten eilten zum Fundort und überprüften den tatsächlich einer Bombe sehr ähnlich sehenden Gegenstand. Schnell stellte sich heraus, dass es sich dabei allerdings um ein etwa 40 Zentimeter langes Kürbisgewächs handelte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Es dürfte von einer unbekannten Person über die Hecke in den Garten des Mannes geworfen worden sein, mutmaßten die Beamten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe deshalb nicht gerufen werden müssen, der letztlich erleichterte 81-Jährige habe sich selbst um die Entsorgung gekümmert. (dpa)

zur Startseite