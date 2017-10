„Bomber Harris“ an der Frauenkirche

Einbruch in Krankenhaus 08.10.2017, 11.20 Uhr der Polizei bekannt / Dresden-Friedrichstadt Am vergangenen Wochenende verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Büro des Krankenhauses Friedrichstadt an der Friedrichstraße und stahlen daraus 30 Euro Bargeld gestohlen.

Toyota gestohlen 08.10.2017, 15.45 Uhr festgestellt / Dresden-Blasewitz Autodiebe haben einen weißen Toyota Yaris gestohlen. Der Zeitwert des wenige Monate alten Wagens beträgt etwa 16700 Euro.

Einbruch in Straßenbahn 07.10.2017, 23.00 Uhr bis 08.10.2017, 15.00 Uhr / Dresden-Pieschen Unbekannte sind in eine Straßenbahn auf dem Betriebshof der DVB AG an der Trachenberger Straße eingebrochen. In der Bahn hebelten sie einen Fahrkartenautomaten auf und stahlen aus diesem die Geldkassette. Wie viel Geld sich in der Kassette befand, ist nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 10000 Euro.

Trickbetrüger scheiterten Am vergangenen Wochenende meldete sich ein Unbekannter per Telefon bei einer 81-jährigen Johannstädterin und teilte ihr mit, dass sie 49500 Euro gewonnen habe. Um das Geld zu bekommen, müsse sie jedoch 700 Euro bezahlen. Der Frau fiel nicht auf den Schwindel herein, beendete das Gespräch und verständigte die Polizei.

31-Jähriger beraubt 08.10.2017, 03.10 Uhr / Dresden-Wilsdruffer Vorstadt In der Nacht zum Sonntag ist ein 31-jähriger Inder von einem Unbekannten beraubt worden. Der Mann befand sich auf der Jahnstraße, als er von dem Unbekannten zu Boden gerissen und geschlagen wurde. In der Folge entriss ihm der Täter das Handy und flüchtete in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte suchten die Umgebung nach dem Räuber ab, konnten diesen aber nicht mehr ausfindig machen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.