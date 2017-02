Bombensuche bis Dienstagmorgen Behördenbesucher müssen mit verstärkten Kontrollen rechnen

Das Landratsamt in Görlitz © nikolaischmidt.de

Erst am Dienstagmorgen, gegen 2.45 Uhr, hat die Polizei ihre Suche nach Sprengstoff in mehreren Verwaltungsgebäuden im Landkreis Görlitz beendet. Bomben oder Ähnliches seien weder in Görlitz noch in Zittau gefunden worden, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag auf Nachfrage mit. Der Einsatz gelte als abgeschlossen, die Behörden könnten heute wie gewohnt arbeiten. Allerdings werden in den Objekten Sicherheitsdienste eingesetzt. Besucher und Mitarbeiter müssen sich auf verstärkte Personen- und Taschenkontrollen einstellen. In Weißwasser übernehme die Polizei diese Kontrollen.

Nach einer anonymen Bombendrohung waren am Montagnachmittag in Görlitz die Außenstelle des Jobcenter An der Lunitz sowie das Landratsamt auf der Bahnhofstraße geräumt worden. Eine Mitarbeiterin einer zentralen Servicerufnummer des Jobcenters des Landkreises hatte zuvor den Anruf einer unbekannten Person entgegengenommen. Ihren Angaben nach soll diese mit männlicher Stimme und mutmaßlich ausländischem Akzent die Worte „Bombe“ und „Jobcenter“ ausgesprochen haben. Um 15.50 Uhr ging diese Information als Notruf im Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz ein.

Außer den Görlitzer Objekten ließ die Polizei daraufhin auch die anderen betroffenen Objekte des Landratsamtes im Landkreis Görlitz überprüfen. Das bedeutete Evakuierung auch für die Gebäude auf der Muskauer Straße in Niesky sowie die Zittauer Außenstelle an der Hochwaldstraße. Wie Polizeisprecher Thomas Knaup mitteilte, geschah das geordnet und ohne Vorkommnisse. Die Gebäude in Weißwasser und Löbau waren bei Eintreffen der Streifen bereits verschlossen und unbeleuchtet. Die polizeilichen Einsatzmaßnahmen konzentrierten sich am Abend vor allem auf die Görlitzer Gebäude. Im Einsatz waren auch Sprengstoffspürhunde der Bundespolizei.

Auf die auf der Facebookseite der SZ geäußerte Kritik von Anwohnern in Görlitz, dass sie über die Bombendrohung und die Evakuierung nicht informiert worden seien, sagte ein Polizeisprecher, dass es keine „entsprechende Bedrohungslage“ gegeben hätte. Man habe erst die Lage geklärt und darauf verzichtet, die Anwohner zu beunruhigen. (sz/pc)

