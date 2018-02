Bombe war auch für Ersthelfer gefährlich Am dritten Verhandlungstag zum Anschlag auf die Moschee und das ICC haben Experten des LKA und Augenzeugen ausgesagt.

Der Angeklagte (2.v.r.) im Prozess um einen mutmaßlichen Bombenanschlag auf eine Moschee sitzt im Landgericht Dresden im Verhandlungssaal neben seinen Anwälten Ines Kilian und Hansjörg Elbs. © dpa

Er habe ein Zeichen setzen, aber niemanden verletzen oder töten wollen. Das sagte der Angeklagte im Fall der beiden Sprengstoffanschläge auf die Fatih Camii Moschee und das Kongresszentrum (ICC) im Herbst 2016 noch am Montag in einer Erklärung. Tatsächlich scheint es aber wohl nur Glück gewesen zu sein, dass weder Personen in der Moschee noch die zum Tatort geeilten Ersthelfer durch die Bombe von Nino K. verletzt worden sind. Das legt zumindest die Aussage von Polizeihauptkommissar Flage vom Donnerstag nahe. Darin erklärte der LKA-Beamte, dass bis zur Bergung der beiden nicht gezündeten Rohrbomben, von denen eine noch im Bereich der Treppe der Moschee gelegen hat, die Sicherheit nicht gegeben war. Auf Nachfrage des vorsitzenden Richters, ob dadurch für die ersten Helfer Lebensgefahr bestanden hätte, antwortete Flage mit „selbstverständlich“. Zumal die in den insgesamt drei Rohrbomben an der Moschee verbaute Menge Sprengstoff die Experten selbst bei der Rekonstruktion vor Probleme gestellt hat. Um diese in den Behältnissen unterzubringen, hätte der Inhalt weiter verdichtet werden müssen. „Beim Sicherheitsaspekt sind wir da an die Grenze gestoßen“, sagte der Entschärfer aus. Unbedarfte ohne Erfahrung sehen dieses Problem aber nicht.

Rohrbombe lag noch auf der Treppe

Die zwei Nachbarn der Moschee, die am Donnerstag ebenfalls als Zeugen ausgesagt haben, hatten den Saal zu diesem Zeitpunkt schon wieder verlassen. Damit haben sie nicht mitbekommen, in welche Gefahr sie sich damals begeben haben. So ist der heute 42-jährige Zeuge, als er den lauten Knall gehört und ein helles Licht gesehen hat, zuerst zum Fenster und dann sofort nach unten zur Moschee gerannt, um zu helfen. Nach einem Löschversuch mit Wasser, der sich als ungeeignet herausgestellt hat, habe er mit einem Stock einige brennende Plastikteile auf der Treppe von der Tür weggeschoben. Damit habe er verhindern wollen, dass es die Flammen bis zur Tür schaffen. Dabei wusste er nicht, dass im Bereich der Treppe eine der beiden nicht detonierten Rohrbomben gelegen hat. Und der Nachbar ist nicht der Einzige gewesen, der nach der Explosion der Bombe zur Moschee gekommen ist. Auch mehrere andere Bewohner der umliegenden Häuser und die Familie dem Imams waren vor Ort.

Der selbst gebaute und aus drei Rohrbomben bestehende Sprengsatz ist am 26. September 2016 kurz vor 22 Uhr unmittelbar vor der Wohnungstür der Moschee in der Braunsdorfer Straße in Dresden-Cotta detoniert. In dem Gebäude wohnten der Imam, seine Frau und zwei Kinder. Die Explosion erschütterte das Haus und ein Feuerball stieg auf. Die Wohnungstür brannte und wurde durch die Druckwelle eingedrückt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten, der den Verhandlungstag regungslos verfolgt und sich lediglich hin und wieder Notizen gemacht hat, versuchten Mord vor. Der Lüftungsanlagenmonteur habe aus Ärger über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und Ausländerhass gehandelt. Nino K. hat außerdem bereits eingeräumt, am gleichen Abend einen Sprengsatz am ICC gezündet zu haben.

