Bombe oder Balalaika?

Hund und Herrchen beim Beschnüffeln der Tasche. © Tino Plunert

Um zehn Minuten vor elf am Mittwochmorgen ging der Anruf bei der Bundespolizei ein: Ein Zugbegleiter hatte aus seiner S-Bahn heraus an der Haltestelle Liststraße / Großenhainer Straße eine Gitarrentasche erblickt, die an der Wand lehnte, aber kein Fahrgast oder Musikant weit und breit.

Eine Streife der Bundespolizei machte sich auf dem Weg zum Fundstück, schreckte dann aber doch vorm direkten Öffnen der Kunststoffhülle ab, weil ihnen die Gitarrentasche viel zu bauchig erschien: Balalaika oder Bombe?

Daraufhin widmete ein Sprengstoffspürhund seine empfindliche Nase der mysteriösen Tasche samt Inhalt, doch rümpfte er diese bloß und signalisierte den Polizisten damit die Harmlosigkeit des Objekts. Beherzt packten die Beamten zu, zogen den Reißverschluss auf - und holten ein Teleskop zum Vorschein.

Da am Dienstag der Vollmond über Dresden schien, könnte es sein, dass ein mondsüchtiger sein Instrument nach der Himmelsschau im Stich ließ. Allerdings sei das Dreibein-Stativ des Telekops defekt, sagt Polizeisprecher Holger Uhlitzsch, was eine zweite Theorie nahelegt: Jemand wollte das Fernrohr schlicht entsorgen.

Auch wenn noch in den Sternen stehe, warum das Teleskop so einsam an der Haltestelle lehnte, könne es der Besitzer auf der Wache in der Schweizer Straße abholen, sagt Uhlitzsch. (szo)

zur Startseite