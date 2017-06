Bombardiers Sparpläne Die Entscheidung für Görlitz rückt näher, für andere Standorte ist sie bereits gefallen. Derweil werden Zweifel an der Liefertreue des Görlitzer Waggonbaus laut.

Anfang März demonstrierten Waggonbauer und die Politik gegen einen Kahlschlag im Görlitzer Waggonbau © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Spannung um den Görlitzer Waggonbau steigt, je näher der Termin der entscheidenden Aufsichtsratssitzung von Bombardier Deutschland am 29. Juni rückt. Nach wie vor ist unbekannt, wie tiefreichend die Sparpläne des kanadischen Schienenfahrzeugbauers für die beiden Oberlausitzer Werke Bautzen und Görlitz ausfallen werden, die seit Kurzem in einem Werksverbund vereint sind. Während Bombardier gegen aufkommende Gerüchte, Görlitz könnte auch ganz geschlossen werden, vorgeht und sie dementieren lässt, rechnen Belegschaftsvertreter mit einem deutlichen Stellenabbau in Görlitz, wo derzeit noch 1 900 Mitarbeiter beschäftigt sind.

Sie sind vor allem mit dem Großauftrag an die Schweizerischen Bundesbahnen beschäftigt. 2010 hatten die Schweizer 59 Doppelstückzüge zum Preis von 1,9 Milliarden Franken bestellt. Die Züge sollen in Görlitz und im Schweizer Standort von Bombardier Villeneuve entstehen. Die ersten Einheiten sollen nach mehrfachen Verzögerungen nun in diesem Jahr ausgeliefert werden. Anschließend aber wird der Bedarf auch an Arbeitskräften sinken. Für Villeneuve hat das Konsequenzen. So kündigte Bombardier bereits an, an seinen beiden Schweizer Standorten – neben Villeneuve sind die Kanadier auch in Zürich vertreten – 650 der 1 300 Arbeitsplätze zu streichen. Darüber berichtete am Wochenende die Neue Zürcher Zeitung in ihrer internationalen Ausgabe. Bei rund drei Viertel der betroffenen Stellen, so zitiert das Blatt den Konzern, soll es sich um zeitlich befristete Arbeitsverhältnisse handeln, die zudem bei externen Partnern angesiedelt seien. Auch in Görlitz arbeitet Bombardier mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, die Mitarbeiter an den Waggonbau auf Zeit ausleihen.

Da auch in Belgien 160 von 450 Arbeitsplätzen bei Bombardier wegfallen, sind rund 800 der weltweit 5 000 angekündigten Stellenstreichungen „verplant“. Ein Großteil des noch offenen Jobabbaus wird nun für die deutschen Werke von Bombardier erwartet. Zumal Deutschland mit rund 8 500 Mitarbeitern einer der größten Standorte des kanadischen Unternehmens ist. Mit seinem Restrukturierungsprogramm reagiert Bombardier auf die weltweit bestehenden Überkapazitäten sowie die unbefriedigende Ertragslage seiner deutschen Werke.

Allerdings kämpft der Görlitzer Waggonbau auch mit hausgemachten Problemen. So muss nach einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks die Deutsche Bahn S-Bahn-Waggons aus Dresden und Busse im Berufsverkehr einsetzen, weil das Görlitzer Werk 13 bestellte Doppelstockwagen der neuesten Baureihe seit 2014 nicht ausliefern konnte. Die Probleme sollen laut einem Bombardier-Sprecher zwar gelöst worden sein. Doch schmälern solche Verzögerungen – wie schon beim SBB-Auftrag – das Renomee des Görlitzer Werkes, das einst als das Kompetenzzentrum für Doppelstockwagen in Deutschland galt.

