Bombardier will Standorte in Deutschland erhalten Nach einem Spitzengespräch in Berlin bleibt unklar, wie viele Mitarbeiter gehen müssen. In Görlitz und Bautzen sind über 3 000 Mitarbeiter beschäftigt.

Protest in Bautzen – Mitte Dezember hatten Angestellte des Bombardier-Konzerns für den Erhalt ihrer Jobs demonstriert. Und das werden sie möglicherweise wieder tun, denn die Zukunft vieler Jobs an den sächsischen Standorten beim drittgrößten Schienenfahrzeugbauer der Welt ist weiter ungewiss. © dpa

Ein bisschen Aufatmen für Mitarbeiter des kanadischen Schienenfahrzeugbauers Bombardier in Sachsen. „Alle Bombardierstandorte in Deutschland sollen erhalten bleiben.“ Das sagte Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Montagabend nach einem Treffen mit Konzernvertretern. Auf SZ-Nachfrage bestätigte ein Pressesprecher des Unternehmens zumindest, dass es keinen Beschluss zur Schließung eines Werkes im Land gebe. Man wolle nun mit den Sozialpartnern „eine gemeinsame Position“ zur Zukunft der sieben deutschen Schienenfahrzeugbau-Standorte entwickeln. Bis zum Sommer soll über die Umbaukonzepte beraten werden. Zuvor hatte das Handelsblatt mit Verweis auf ein internes Firmenpapier berichtet, dass die Schließung der Produktionsstätten in Görlitz und Bautzen geprüft werde. Dort sind derzeit noch rund 3 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Keine konkreten Äußerungen

Schon vor dem Bombardier-Treffen mit Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel, Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (beide SPD) sowie Sachsens Regierungschef Tillich hatte Bombardier-Deutschlandchef Michael Fohrer die Handelsblatt-Meldung zumindest teilweise dementiert. Er sagte, der Bahntechnikhersteller Bombardier Transportation wolle im Land weiterhin Produkte nicht nur entwickeln, sondern auch bauen. „Deutschland wird für Bombardier auch in der Zukunft nicht nur ein entscheidender Standort für die Entwicklung, sondern auch für die Produktion und Wartung von Bahntechnik bleiben“, versicherte Fohrer. „Der Standort Deutschland spielt daher eine zentrale Rolle in unserer langfristigen Strategie.“ Auf SZ-Nachfrage wollte man sich zu den Standorten Bautzen, Görlitz und zum brandenburgischen Henningsdorf aber nicht äußern. Auch ein Zeitplan für die angekündigte Umstrukturierung des Unternehmens werde gegenwärtig nicht öffentlich gemacht. Fohrer: „Wir verstehen, dass die Beteiligten möglichst schnell Klarheit über die genauen Inhalte unserer Transformation für die deutschen Standorte erlangen wollen. Wir bitten aber um Verständnis, dass wir weitere Gespräche mit den Sozialpartnern führen müssen, bevor wir detailliertere Aussagen treffen können.“

Bombardier Transportation mit seiner Zentrale in Berlin ist die Zugsparte des kanadischen Flugzeug- und Bahnkonzerns Bombardier. Sie hat fast 40 000 Beschäftigte, davon rund 8 500 in Deutschland. Bei der laufenden Umstrukturierung sollen bis Ende 2018 weltweit 5 000 Arbeitsplätze wegfallen. Wo, das ist auch nach diesem politischen Spitzentreffen weiter ungewiss. Und genau das kritisiert die Industriegewerkschaft Metall. Der für Bautzen und Görlitz zuständige Vertreter, Jan Otto, sagte, die Unsicherheit sei für die Mitarbeiter sehr schwer zu verkraften. Ihn ärgern auch die Spekulationen in einigen Medien. Das helfe nicht weiter. „Nach wie vor liegt nichts Belastbares auf dem Tisch“, so Otto.

Der Betriebsratsvorsitzende des Bombardier-Standortes in Görlitz, René Straube, hatte gegenüber dem MDR geäußert, das Unternehmen solle das Angebot des sächsischen Wirtschaftsministeriums zur Technologieförderung in Anspruch nehmen. Damit könnten Forschung und Entwicklung in neue Fahrzeuggenerationen betrieben werden.

Nach dem Berliner Treffen signalisierte Stanislaw Tillich, dass Bombardier bereit sei, gemeinsam mit der Gewerkschaft IG Metall nach Lösungen zu suchen. Er verwies auf das bereits bestehende Konzept „Zukunft Bahn“, das im vorigen Jahr mit Blick auf die Unsicherheiten bei Bombardier entstanden sei und Ideen für den Fortbestand der sächsischen Standorte liefere. Tillich mahnte aber auch, dass Bombardier bei zwei Baustellen besser werden müsse – Liefertermintreue und Qualität. Dort gebe es Defizite. Der Konzern wisse das aber und arbeite daran.

Beides, aber auch niedrigere Preise bei anderen Schienenfahrzeugbauern beispielsweise in Polen und Tschechien, haben das Unternehmen in den letzten Jahren unter Druck gesetzt. Sachsens Ministerpräsident verwies aber darauf, dass unter anderem der Siemenskonzern auch „mit guten Löhnen“ erfolgreich Schienenfahrzeuge in Deutschland produziere und wettbewerbsfähig sei. (mit dpa, SZ/tbe)

zur Startseite