Bombardier will Sozialplan aushandeln Bis September soll klar sein, was mit den 2 200 Beschäftigten geschieht, die den Konzern verlassen müssen.

Deutschland-Chef Michael Fohrer räumte in einem Interview mit dem Tagesspiegel ein, der Abbau von Arbeitsplätzen sei für ihn „menschlich schwierig“. © dpa

Der Zughersteller Bombardier will bis September einen Sozialplan aushandeln. Dieser soll klären, was mit den 2 200 Beschäftigten passiert, die wegen der Umstrukturierung des Konzerns ihren Arbeitsplatz verlieren. Das sagte Michael Fohrer, Deutschland-Chef von Bombardier Transportation, dem Tagesspiegel.

Das Unternehmen hatte am Donnerstag mitgeteilt, in den kommenden drei Jahren bis zu einem Viertel der 8 500 Stellen in Deutschland abzubauen. Allerdings sollen alle sieben Standorte, darunter die beiden sächsischen in Bautzen und Görlitz, erhalten bleiben. Dennoch trifft es Görlitz mit bis zu 800 geplanten Stellenstreichungen besonders hart. Fohrer räumte gegenüber dem Tagesspiegel ein, der Abbau von Arbeitsplätzen sei „menschlich schwierig, auch für mich“. Aber er sei wirtschaftlich notwendig.

Zugleich kündigte Bombardier Investitionen von 70 Millionen Euro in die deutschen Werke an. Die Verteilung ist zwar noch nicht endgültig festgelegt, trotzdem ließ Fohrer erste Details durchblicken: So sind für Bautzen und den dortigen Ausbau der digitalisierten Großserienproduktion 20 Millionen Euro vorgesehen. „Görlitz, wo der Wagenkastenbau konzentriert wird, erhält in einem ersten Schritt acht Millionen.“ (szo/hoe)

