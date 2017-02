Bombardier will nur noch in Bautzen Züge bauen Der Deutschland-Chef des Konzerns nennt erstmals Details aus dem Zukunftskonzept. Die IG Metall bleibt unzufrieden.

Protest bei Bombardier in Bautzen: Bis Juli will das Unternehmen Klarheit schaffen. Langfristige Garantien für einzelne Werke wird es aber nicht geben. © dpa

Bautzen/Görlitz. Der Bahntechnikkonzern Bombardier Transportation will seine Werke in Bautzen und Görlitz neu strukturieren. Deutschland-Chef Michael Fohrer nannte am Mittwoch in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erstmals Details des Zukunftskonzepts, das derzeit erarbeitet wird und im Juli der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Demnach solle sich das Bombardier-Werk in Görlitz auf den Bau von Aluminium-Wagenkästen konzentrieren. Bisher gilt Görlitz als Kompetenzzentrum für Doppelstockwagen. Das Werk in Bautzen solle die Serienfertigung von S- und U-Bahnen sowie Regional- und Fernzügen übernehmen. Bislang dominiert in Bautzen der Bau von Straßenbahnen. Um im Bautzener Werk mehr Automatisierung zu erreichen, wolle Bombardier rund 20 Millionen Euro investieren, kündigte Fohrer an. Der Konzern sei dazu im Gespräch mit der sächsischen Staatsregierung, die Fördergelder in Aussicht gestellt hatte – unter der Voraussetzung, dass die Werke in Bautzen und Görlitz erhalten bleiben.

Konkrete Angaben zur künftigen Zahl der Arbeitsplätze vermied der Deutschland-Chef. Bombardier beschäftigt in Deutschland derzeit noch etwa 8 500 Menschen, davon etwa 2 000 in Görlitz und 1 000 in Bautzen. Bis Juli wolle das Unternehmen sein Konzept fertig- und dann der Öffentlichkeit vorstellen. Langfristige Garantien für einzelne Werke werde es nicht geben, sagte Fohrer. Man wolle aber jeden Standort auf den Weg zur Rentabilität bringen. „In den vergangenen fünf Jahren war die deutsche Bilanz leider negativ.“

Alle Fabriken sollten auf einen modernen Stand der Automatisierung und Digitalisierung gebracht werden. Zudem wolle sich Bombardier gegen Konkurrenten aus Osteuropa und Asien wappnen. „Hinzu kommt, dass viele Staaten verlangen, dass ein wesentlicher Teil der Produktion in ihrem Land stattfindet.“ „Zeitnah“ wolle das Management in Dialog mit den Betriebsräten und der Industriegewerkschaft (IG) Metall treten. Die Gewerkschaft hatte betont, sich einem Strukturwandel nicht zu verweigern. Sie fordert aber, die Beschäftigten zu beteiligen und wendet sich gegen betriebsbedingte Kündigungen. Ein Spitzentreffen beim damaligen Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel im Januar hatte noch keine Einigung gebracht. (mit dpa)

