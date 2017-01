Bombardier-Werker drängen auf Ergebnisse

Blick auf das Görlitzer Bombardiergelände © nikolaischmidt.de

Görlitz. Die Mitglieder der IG Metall im Görlitzer Bombardier-Werk wollen nicht bis zum Mai auf Verhandlungsergebnisse mit dem Unternehmen warten. Das wurde am Dienstag während einer Mitgliederversammlung in Görlitz deutlich. „Noch im Januar oder im Februar muss etwas passieren“, sagte Betriebsratsvorsitzender René Straube. Ansonsten sehe er eine „Hinhaltetaktik“, in die die Gewerkschaft gezogen werde.

Ob es zu einem Streik bei Bombardier in Görlitz kommt, ist weiterhin unklar. Der IG Metall ging es am Dienstag während zweier Treffen in Görlitz mit Gewerkschaftsmitgliedern vor allem um ein Stimmungsbild innerhalb der Belegschaft. Unter den IG-Metall-Mitgliedern ist die Streikbereitschaft offensichtlich groß. Allerdings decken sie nur einen Teil der Mitarbeiter ab. Wie Nicht-Gewerkschaftsmitglieder auf einen Streikaufruf reagieren würden, ist offen. Hinzu kommen zudem Leiharbeiter, teils aus Polen und Tschechien, zudem Kollegen von Fremdfirmen. (SZ/mk)

