Bombardier vor großer Entscheidung Am Donnerstag tagt der Aufsichtsrat. Diesmal soll es Fakten zur Neuausrichtung des Unternehmens geben.

Dieser Juni-Donnerstag könnte ein Tag der Entscheidung für die Zukunft der Bombardier-Standorte in Deutschland werden. In Hennigsdorf bei Berlin berät der Aufsichtsrat – und diesmal werden Zahlen und Fakten erwartet. Das Management des Schienenfahrzeug-Herstellers hat angekündigt, die Eckpunkte für die geplante Neuausrichtung des Unternehmens vorzulegen. Bisher ist nur bekannt, dass mit dem Konzernumbau ein großes Sparprogramm verbunden sein soll, bei dem auch viele der bundesweit 8500 Stellen auf dem Spiel stehen sollen – auch in Görlitz und Bautzen.

Zwar will Bombardier in den nächsten zwei Jahren 20 Millionen Euro in den Standort Bautzen investieren und hier eine neue Endmontagehalle für Züge bauen, zwar soll Bautzen in Zukunft Taktgeber für die digitale Produktion im gesamten Unternehmen und Kompetenzzentrum für die Serienfertigung von Zügen werden – mit wie vielen Arbeitsplätzen aber ist unklar. Bisher sind allein in Bautzen mehr als 1 000 Mitarbeiter beschäftigt, in Görlitz 1 900.

Deswegen fährt Bautzens Betriebsratschef Gerd Kaczmarek auch mit gemischten Gefühlen nach Hennigsdorf. „Ich glaube fest, dass es eine Entscheidung geben wird“, sagte er im Vorfeld der SZ, „Die Frage ist aber, inwieweit unser Konzept in den Plänen berücksichtigt ist.“ Betriebsräte und die IG Metall hatten den Sparplänen des Konzerns ein eigenes Zukunftskonzept entgegengestellt, bei dessen Umsetzung mehr Arbeitsplätze erhalten werden. Bleibt Bombardier ausschließlich beim eigenen Konzept, hat die Gewerkschaft bereits Protest angekündigt. (mit dpa)

