Bombardier setzt auf Bautzen Das Unternehmen will den Standort ausbauen. Die Mitarbeiter sind wieder hoffnungsvoll.

Auch S- und U-Bahnen sollen künftig in Bautzen gebaut werden. Die Bombardier-Geschäftsführung plant, die Serienfertigung der Züge vom bisherigen Werk im brandenburgischen Hennigsdorf an die Spree zu verlagern. Endgültige Klarheit über die Zukunft der Standorte sollen die Mitarbeiter spätestens im Juli erhalten. © dpa

Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lauffeuer. „Hast du’s schon gehört?“, ist die Frage, mit der sich die Bautzener Bombardier-Werker an diesem Mittwoch allesamt begrüßen. Felix Förster hat es schon am Morgen im Internet gelesen: Bombardier wird auch in Zukunft auf Bautzen setzen. 20 Millionen Euro will der Konzern in das Werk an der Spree investieren. So hat es der neue Deutschlandchef in einem großen Zeitungs-Interview gesagt. Bautzen soll „industrieller Leitstandort“ des Unternehmens werden und die Serienfertigung aus Hennigsdorf übernehmen.

„Das klingt doch gut“, sagt Felix Förster, der als Monteur im Rohbau arbeitet. Der 23-Jährige glaubt nicht, dass sein Arbeitsplatz jetzt noch in Gefahr ist, auch nicht, wenn der Deutschland-Geschäftsführer von Investitionen in einen höheren Automatisierungsgrad spricht. „Die Automaten alleine machen es nicht. Man braucht die Leute und man braucht die Erfahrung“, ist der junge Rohbauer sich sicher. Sein Kollege, der jeden Tag aus Bertsdorf-Hörnitz bei Zittau zur Arbeit nach Bautzen kommt, sieht das genauso. Aber er ist auch ein wenig skeptisch: „Ob sich das die Hennigsdorfer so einfach gefallen lassen“, fragt sich der Mann mit dem langen Arbeitsweg.

Bautzener Betriebsrats-Chef jetzt in Hennigsdorf

Das werden die Hennigsdorfer wohl nicht. Sie haben sich in diesem Moment zur spontanen Protestkundgebung vor ihrem Werkstor zusammengefunden – eine ungeplante Pause auch für die Beratung des Wirtschaftsausschusses, die gerade in Hennigsdorf stattfindet und zu der auch Bautzens Betriebsratsvorsitzender Gerd Kaczmarek gefahren ist.

Er kennt die Pläne der Unternehmensleitung schon ein paar Tage länger. Konkreteres als das, was jetzt im Zeitungs-Interview mit dem Deutschland-Chef öffentlich geworden ist, weiß aber auch der Betriebsratsvorsitzende nicht. „Wir werden es in den Verhandlungen erfahren“, sagt Gerd Kaczmarek. Dass Bombardier gerade das Bautzener Werk zum Kompetenzzentrum für Züge ausbauen will, sieht er auch als einen Verdienst der Kollegen an: „Es zeigt, das man Vertrauen in das Können und die Arbeit der Belegschaft hat“, sagt er.

Noch keine konkreten Zahlen

In Euphorie verfallen, könne und wolle er jetzt aber nicht, fügt Gerd Kaczmarek hinzu. „Es gibt noch keine konkreten Zahlen. Wir wissen nicht, mit wie vielen Arbeitsplätzen Bombardier an den Standorten rechnet.“ Es sei auch noch nicht gesagt, in welchen Umfängen die Produktion fortgeführt wird. Bisher gilt der Standort Bautzen vor allem als Kompetenzzentrum für den Bau von Straßenbahnen. „Was wird damit?“, fragt Kaczmarek auch im Hinblick auf Entwicklung und Konstruktion. „Und dass es in Görlitz nur noch um den Bau von Aluminium-Wagenkästen gehen soll, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, sagt der 60-Jährige.

So groß die Freude über die Zusage der Bombardier-Führung an eine Standortsicherung in Bautzen auch ist, so ist mit den Aussagen des Deutschland-Geschäftsführers auch die Sorge um das Görlitzer Werk gewachsen. Auch in Bautzen ist sie groß: „Ich freue mich für den Standort und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das steht außer Frage“, sagt Bautzens Oberbürgermeister Alexander Ahrens, fügt aber gleich hinzu, dass er für die Region mit Blick auf Görlitz Bedenken habe. „Was den dortigen Standort schwächt, kann auch negative Auswirkungen auf Bautzen haben“, befürchtet der OB, der über die Stadtgrenzen hinausblickt. „Wir sehen uns als eine Region, die bei Investoren national wie international wirtschaftlich immer stärker in den Fokus rückt“, sagt er.

Jetzt beginnen intensive Verhandlungen

Ähnlich äußert sich Bautzens CDU-Landtagsabgeordneter Marko Schiemann, der sich im Hintergrund in zahlreichen Gesprächen auch persönlich stark um den Erhalt der Bombardier-Arbeitsplätze bemüht hatte. „Für die Region ist es ganz wichtig, dass beide Standorte erhalten bleiben“, erklärt er. Nach den Aussagen der Konzernspitze soll sich das Görlitzer Werk auf die Fertigung von Aluminium-Wagenkästen spezialisieren. Schon jetzt ist der Innenausbau von Doppelstockzügen zu einem großen Teil aus Görlitz nach Bautzen verlagert – bisher mit der Begründung, in Görlitz würden im Moment die Kapazitäten nicht reichen.

Es gibt also noch viel zu tun, sagt Gerd Kaczmarek. Jetzt beginnen intensive Verhandlungen, an denen auch Betriebsräte und Gewerkschaft beteiligt sind. „Wir kämpfen um jeden einzelnen Arbeitsplatz“, kündigt der Betriebsratsvorsitzende an – in Bautzen und in Görlitz.

