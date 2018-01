Bombardier organisiert Job-Messe Angesichts der drohenden Entlassungen will das Görlitzer Unternehmen seinen Mitarbeitern bei der Suche nach Arbeit unter die Arme greifen.

Bomardier will mit einer Job-Messe in Görlitz seinen Mitarbeitern bei der Arbeitssuche helfen. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Im Görlitzer Bombardier-Werk findet Donnerstag eine Job-Messe statt. Wie einem Aushang im Betrieb zu entnehmen ist, werden daran die Zeitarbeitsfirma Manpower, die Bosch-Gruppe, Trans Tec aus Vetschau, Birkenstock, die Skan AG aus Hagenwerder, Schweighofer und Infineon teilnehmen. Bombardier will damit Mitarbeitern bei der Jobsuche helfen. Denn, so heißt es in dem Schreiben, „die derzeitige Auftragslage zwingt uns Personalanpassungen im Werk Görlitz vorzunehmen“. Bislang ist bekannt, dass die rund 1 000 Leiharbeiter derzeit abgebaut werden. Die Stammbelegschaft von rund 1 000 Mitarbeitern hat bis Ende 2019 Kündigungsschutz. (szo)

