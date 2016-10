Bombardier organisiert Ausbildungstag

Bombardier Logo über der Einfahrt des Görlitzer Werkes © nikolaischmidt.de

Görlitz. Schülern und Eltern bietet Bombardier in Görlitz am 15. Oktober einen Tag der offenen Ausbildung an. Von 10 bis 13 Uhr gibt es die Möglichkeit, aus erster Hand Informationen über folgende Lehrberufe und deren Ausbildungsabläufe zu erhalten: Konstruktionsmechaniker, Holzmechaniker, Fahrzeuglackierer sowie Fachkraft für Lagerlogistik.

Die Besucher erleben einen praktischen Ausbildungstag mit verschiedenen Tätigkeiten, wie zum Beispiel Drehen, Fräsen, manuelle Metallbearbeitung, Schweißen, aber auch Holz- und Kunststoffbearbeitung. Für alle Fragen stehen das Ausbilderteam sowie die Auszubildenden des Bombardierstandortes Görlitz zur Verfügung. (SZ)

zur Startseite