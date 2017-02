Bombardier meldet Millionenverlust Während der Schienenfahrzeugbau, zu dem auch das Görlitzer Werk gehört, Gewinne einfährt, sorgt die Verkehrsflugzeugsparte für ein heftiges Minus.

Das Bombardier-Logo prangt über der Einfahrt des Görlitzer Werkes. © SZ-Archiv/Nikolai Schmidt

Montreal/Görlitz. Der kanadische Luft- und Schienenfahrzeughersteller Bombardier mit Werken auch in Görlitz und Bautzen hat seine aktuellen Geschäftszahlen bekannt gegeben. Demnach schloss das Unternehmen das vierte Quartal 2016 mit einem Nettoverlust von 259 Millionen US-Dollar ab. Für das gesamte Jahr 2016 steht ein Verlust von 981 Millionen Dollar zu Buche.

2015 war der Konzern mit mehr als fünf Milliarden Dollar in den Roten Zahlen – ein Grund, den sogenannten „Turnaround-Plan“ anzugehen, in dessen Zug auch massive Stellenstreichungen, nicht zuletzt in Deutschland, angekündigt wurden. In einer Pressemitteilung verbreitete der Konzernchef Alain Bellemare vorsichtigen Optimismus – eine Einschätzung, die nicht alle Beobachter teilten.

Die Schienenfahrzeug-Sparte, zu der das Görlitzer Werk gehört, erzielte dabei einen Gewinn von 161 Millionen US-Dollar im vierten Quartal, beziehungsweise 396 Millionen Dollar im Gesamtjahr. Gleichzeitig hatte Deutschlandchef Michael Fohrer zuletzt berichtet, die Bilanz der deutschen Standorte sei in den vergangenen fünf Jahren negativ gewesen.

Größter Verlustbringer im Konzern ist weiter die Sparte Verkehrsflugzeuge. Dort betrugt der Verlust 2016 mehr als 900 Millionen Dollar.

Als börsennotiertes Unternehmen muss der Bombardierkonzern seine Unternehmensergebnisse vierteljährlich veröffentlichen. (szo)

