Bombardier-Krise treibt Menschen aus Görlitz weg Auch Magdalena Forchmann wäre gern in Görlitz geblieben. Doch ihre Familie sah keine andere Wahl, als die Stadt zu verlassen.

Magdalena Forchmann verlässt die Stadt Görlitz. Sie arbeitete im Familienbüro am Demianiplatz und im Evangelischen Schulverein. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Magdalena Forchmann ist so etwas wie das Gesicht des Familienbüros am Demianiplatz. Von Anfang an hatte sie sich im Görlitzer Familienbündnis für eine solche zentrale Anlaufstelle eingesetzt und in die Arbeit gestürzt, als es vor zwei Jahren galt, sie aufzubauen. Von ihr stammt das Konzept, auf dessen Grundlage das Büro tätig ist.

Als der Stadtrat jüngst beschloss, das Büro weiter zu finanzieren, war das für alle Beteiligten ein großer Erfolg. Nun aber verlässt Magdalena Forchmann das Familienbüro im Juni. Und auch der Stadt Görlitz kehrt sie den Rücken. Nicht freiwillig, räumt sie ein: „Es fällt mir unglaublich schwer – aber mein Mann hat als Ingenieur bei Bombardier in Görlitz keine Perspektive, deshalb schlagen wir ein neues Kapitel auf.“ Die Familie zieht nach Halle, wo sie bald auch ein frohes Ereignis feiern wird: Es hat sich noch einmal Nachwuchs angekündigt.

Nicht nur im Familienbüro hinterlässt Frau Forchmann eine Lücke, auch im Evangelischen Schulverein. Dort hatte sie sich engagiert für die Evangelische Heise-Grundschule und den Aufbau einer neuen Evangelischen Oberschule eingesetzt. Mit Magdalena Forchmann bekommt die Bombardier-Krise ein zweites Gesicht. Zunächst hatte die Stadträtin der Piratenpartei, Carolin Mahn-Gauseweg, Ende vergangenen Jahres ihre Zelte in Görlitz abgebrochen und war zur Liebherr-Gruppe ins Allgäu gewechselt.

So ist die Bombardier-Krise und damit das Streichen fast aller Ingenieur-Stellen eben auch zunehmend auf anderen Gebieten in Görlitz zu spüren. Von den Entlassungen bei Bombardier war die gesamte Ingenieursparte in Görlitz betroffen, mehr als 150 gut bezahlte Spezialisten.

Nachfolger für Frau Forchmann können sich noch bis Dienstag im Familienbüro melden. Die Stelle umfasst die Öffentlichkeits-, Konzept- und Netzwerkarbeit. Auch soll sich der Nachfolger um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kümmern. Das Thema bearbeitet eigentlich Lisa Bail im Familienbüro-Team – doch auch sie erwartet im Herbst Nachwuchs und muss für eine Zeit vertreten werden. „Ein Familienbüro muss auch das Wachsen von Familien verkraften“, sagt Vorstand Michael Hannich augenzwinkernd.

Bewerbungen ans Familienbüro, Demianiplatz 7, per Mail: post@familienbuero-goerlitz.de

